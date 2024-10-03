Мещанский суд арестовал имущество родственников бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, который обвиняется в растрате, говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество (движимое и недвижимое), принадлежащее супруге Копайгородского Алексея Сергеевича- Копайгородской Я.Н и матери — Копайгородской Г.А. и иным лицам, аффилированными с Копайгородским Алексеем Сергеевичем», — сказано в сообщении.

Суд запретил собственникам и иным владельцам имущества распоряжаться им, в том числе, путем совершения сделок, которые направлены на отчуждение имущества и обременение прав на данное имущество.

Копайгородский был арестован 25 сентября. Ему вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). В случае признания вины экс-мэру Сочи грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

Пост мэра Сочи Копайгородский занимал с 2019 по 2024 год. В мае он ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы. В середине сентября стало известно, что он проходит службу в зоне проведения военной операции в Луганской народной республике.

По информации защиты, экс-мэру вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Вину он не признает.

Shot сообщал, что Копайгородского предположительно подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. За одно захоронение с родственников умерших требовали от 200 тыс. до 3 млн рублей, утверждает телеграм-канал. В начале августа по этому делу был арестован бывший советник мэра Сочи Родион Пищур.