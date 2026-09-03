Симоновский суд Москвы назначил основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониаве в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Об этом сообщает корреспондент RTVI Дмитрий Лобанов, который находится возле суда.

У ворот суда Лидию Мониаву встретили люди, приехавшие поддержать её. Они приветствовали общественницу аплодисментами и скандировали: «Лида! Лида!».

Избранная мера пресечения включает запрет покидать место жительства с 20:00 до 8:00, запрет общаться со свидетелями по делу и запрет пользоваться интернетом, рассказал корреспонденту RTVI адвокат Мониавы Михаил Бирюков.

Днем 3 сентября к Симоновскому суду приехали люди, чтобы поддержать Мониаву. В их числе были лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов*, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, родители оппозиционера Ильи Яшина*. Среди собравшихся в суде также было много людей на инвалидных колясках.

Лидия Мониава была задержана 2 сентября, у нее в квартире провели обыск. Основательнице детского хосписа предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Поводом стал пост в Telegram-канале от февраля 2023 года.

Мониава не признает свою вину. Адвокат общественницы Михаил Бирюков ранее заявил в эфире RTVI, что будет настаивать на проведении независимой экспертизы ее поста. «В экспертизе, которая содержится в деле, послужила основанием для возбуждения уголовного дела, содержится совершенно невероятное утверждение. Кандидат политических наук утверждает, что Лидия Мониава в своем посте демонизирует российскую армию», — рассказал Бирюков.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов