Арбитражный суд Москвы не стал привлекать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса к субсидиарной ответственности по миллиардным долгам компании «Лира», сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Заявление о привлечении к ответственности бывших контролирующих лиц «Лиры» подал конкурсный управляющий Кирилл Ноготков. Ответчиками были указаны экс-гендиректора Николай Сапегин и Манвел Мкртумян, а также Анатолий Чубайс, которого управляющий называл «бенефициаром активов должника».

По утверждению Ноготкова, «Лира» и Chastely Investments Limited заключили договор займа. В дальнейшем права требования по данном соглашению перешли к кипрской O1 Trust Services Limited, которая, по мнению управляющего, была аффилирована Чубайсом.

В материалах дела указано, сделка не повлияла на активы «Лиры», поскольку денежные средства должнику от Chastely Investments Limited не передавались, но «несмотря на отсутствие факта реальной передачи денежных средств, задолженность, якобы образовавшая в рамках договора займа, все же была возвращена».

Вместе с тем суд счел, что предоставленные доказательства недостаточным для признания Чубайса и «Лиру» аффилированными лицами. «Заявитель не доказал причинно-следственную связь между какими-либо действиями Чубайса А.Б. и неплатежеспособностью должника», — указано в судебном акте.

В результате к субсидиарной ответственности привлекли последнего гендиректора должника Мкртумяна. Размер взыскания будет определен позже.

Дело по иску «Роснано»

23 апреля судебные приставы открыли в отношении Чубайса исполнительное производство. Оно было возбуждено по исполнительному листу Арбитражного суда Москвы от 9 апреля. В рамках него накладывается арест на имущество Чубайса.

О каком именно имуществе или обязательствах идет речь, не уточняется. Также в базе не указана денежная сумма активов. Производством занимается Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое было создано несколько лет назад и отвечает за особо важные исполнительные производства, отмечает РИА Новости.

В картотеке Арбитражного суда Москвы выдача исполнительного листа указана в деле по иску «Роснано» о взыскании нанесенных ей убытков. Госкорпорация потребовала арестовать деньги и имущество Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 млрд рублей. Суд встал на сторону компании.

«Планшеты Чубайса»

Иск «Роснано» о возмещении убытков связан с провальным для «Роснано» проектом «гибких планшетов» Plastic Logic, запущенным в 2009 году. В 2010-2012 годах «Роснано» инвестировало в проект 7,1 млрд рублей и получило 43,84% в капитале Plastic Logic.

В 2011 году Чубайс, возглавлявший «Роснано», показал Владимиру Путину (тогда занимал пост премьер-министра России) прототип гибкой электронной книги, выполненной на пластиковой основе. Он назвал устройство «планшетом» и подчеркнул его преимущества — легкость и ударопрочность. По словам Чубайса, новинка могла бы полностью заменить школьные учебники.

Однако проект так и не был доведен до конца. В 2014 году Счетная палата после проверки компании Plastic Logic заявила, что необходимые технологии для производства гибких экранов так и не были закуплены, а запланированный завод в Зеленограде так и не построен.

Финансирование проекта «гибких планшетов» продолжалось более десяти лет, «несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность», отмечали в «Роснано». В октябре 2024 года ФСБ сообщила, что Plastic Logic похитила 13 млрд рублей, при этом у компании не было «производственных мощностей и квалифицированного персонала» для их выпуска.

Бывшего главу Plastic Logic Бориса Галкина в августе 2024 года арестовали по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК). По данным «Интерфакс», предварительное судебное заседание по исковому заявлению, связанному с компанией, назначено на 30 апреля.