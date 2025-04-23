Имущество Чубайса начали искать приставы

Приставы возбудили исполнительное производство об аресте активов экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса по решению Арбитражного суда Москвы, следует из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно документу, исполнительное производство было возбуждено по исполнительному листу Арбитражного суда Москвы от 9 апреля. В рамках него накладывается арест на имущество Чубайса.

«Предмет исполнения — наложение ареста», — сказано в банке данных.

О каком именно имуществе или обязательствах идет речь, не уточняется. Также в базе не указана денежная сумма активов.

Производством занимается Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое было создано несколько лет назад и отвечает за особо важные исполнительные производства, отмечает РИА Новости.

В картотеке Арбитражного суда Москвы выдача исполнительного листа указана в деле по иску «Роснано» о взыскании нанесенных ей убытков. Госкорпорация потребовала арестовать деньги и имущество Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 млрд рублей. Суд встал на сторону компании.

Помимо Чубайса, ФССП начал производства в отношении бывших топ-менеджеров «Роснано» Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина.

Иск «Роснано» о возмещении убытков связан с провальным для «Роснано» проектом «гибких планшетов» Plastic Logic, запущенным в 2009 году. В 2012 году госкорпорация отказалась запускать завод по выпуску планшетов, в то время как все инвестиции направлялись на счета юрлиц, зарегистрированных за рубежом, сообщили в компании.

Финансирование проекта «гибких планшетов» продолжалось более десяти лет, «несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность», отмечали в «Роснано». В октябре 2024 года ФСБ сообщила, что «Пластик Лоджик» похитила 13 млрд рублей, при этом у компании не было «производственных мощностей и квалифицированного персонала» для их выпуска.

Бывшего главу Plastic Logic Бориса Галкина в августе 2024 года арестовали по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет).

Исковое заявление, связанное с Plastic Logic, принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 30 апреля, пишет «Интерфакс».

Уголовное преследование бывших топ-менеджеров «Роснано»

В феврале суд в Москве отправил под арест бывшего исполнительного директора «Роснано» Бориса Подольского, экс-управляющего директора по финансам госкорпорации Артура Галстяна, а также экс-директора по методологии учета компании Марину Касенкову. Всех троих обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК; до десяти лет лишения свободы).