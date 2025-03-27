Следователи провели выемки документов в Минюсте и Минфине России по делу трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении полномочиями. Об этом заявил следователь в Мещанском суде Москвы, сообщает РИА Новости.

«Проведены выемки предметов и документов Минфине и Министерстве юстиции Российской Федерации, частично осмотрены изъятые в рамках уголовного дела предметы и документы», — сказал следователь.

По делу назначены семь судебных экспертиз, среди них — четыре почерковедческие, бухгалтерская, фоноскопическая и финансово-аналитическая, передает агентство.

1 февраля Мещанский суд отправил под арест экс-зампреда правления и исполнительного директора УК «Роснано» Бориса Подольского, а также двоих бывших высокопоставленных сотрудников финансового дивизиона ГК — экс-директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову и бывшего заместителя исполнительного директора и директора по финансам Артура Галстяна.

Подольскому вменяют превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Обвинения по той же статье предъявлены и двум другим арестованным — Касенковой и Галстяну.

«Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к расследованию источник сообщал, что все трое фигурантов на допросах признали свою причастность к внесению изменений в бухгалтерскую отчетность, но при этом отрицали противозаконный характер этих действий.

По версии следствия, в 2017 году Подольский, Галстян и Касенкова «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств» ради сокрытия «неудовлетворительных результатов экономической деятельности» компании и передали единственному акционеру «Роснано» — государству — «искаженные данные отчетности» и основанные на них «недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении» госкорпорации.

Эти незаконные действия, как полагают следователи, позволили компании не потерять ранее полученные ею госгарантии и вдобавок привлечь дополнительное бюджетное финансирование на 2022-2024 годы — в объеме, превысившем 43 млрд рублей.

Кроме того, бывшие топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев объявлены в международный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Московский суд заочно арестовал обоих еще в августе 2024 года.

В апреле 2024 года Александр Хинштейн, возглавлявший комитет Госдумы по информполитике, заявил, что МВД предъявило обвинения по делу о хищении из «Роснано» 1,676 млрд рублей. По его словам, по делу помимо Киселева и Рапопорт проходят экс-глава «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец. Следствие утверждает, что деньги из «Роснано» вывели по сложной схеме через специально созданный кипрский фонд.

В конце января бывшему управляющему директору по инвестиционной деятельности УК «Роснано» Андрею Кушнареву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Его арестовали в сентябре 2024 года. Суть обвинения неизвестна.

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, при котором происходили ставшие поводом для возбуждения уголовных дел события, не имеет никакого процессуального статуса ни в одном из расследований. Осенью 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал экстрадировать его в Россию.