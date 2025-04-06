Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» арестовал активы экс-главы госкорпорации Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей. Директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов заявил, что обращение в суд было связано с возмещением убытков от проекта по созданию гибких планшетов Plastic Logic.

Иск был принят к производству 31 марта. В нем указаны следующие лица: Анатолий Чубайс, Юрий Удальцов, Олег Киселев, Борис Подольский, Герман Пихоя, Дмитрий Пимкин, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.

В «Роснано» требовали взыскать с ответчиков 3,8 млрд рублей и 20,4 млн долларов.

«Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г. возбуждены уголовные дела. Первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом. Таким образом, ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у “Роснано” есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации», — говорится в решении суда.

Кроме того, госкорпорация просила суд наложить арест на активы близких и родственников ответчиков в размере 5,6 млрд рублей.

Суд одобрил только последнее требование, таким образом, иск был удовлетворен частично. Решение об аресте активов было принято 4 апреля.

Представитель «Роснано» Евгений Фролов заявил, что иск госкорпорации о возмещении убытков был связан с проектом Plastic Logic о создании гибких планшетов, запущенным в 2009 году.

Он рассказал, что уже в 2012 году госкомпания «отказалась от запуска завода в России, а все инвестиции направлялись на финансирование деятельности компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях».

«Несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность, финансирование продолжалось более 10 лет», — добавил Фролов.

1 февраля Мещанский суд Москвы отправил под арест бывшего исполнительного директора «Роснано» Бориса Подольского, экс-управляющего директора по финансам Артура Галстяна, а также директора компании по методологии учета Марину Касенкову. Всех троих обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году фигуранты дела для сокрытия финансовых проблем госкорпорации «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», что позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование.

В результате, как уточняют следователи, «государству в 2022—2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 млрд рублей».

Кроме того, бывшие топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев объявлены в международный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Московский суд заочно арестовал обоих еще в августе 2024 года.

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, при котором происходили ставшие поводом для возбуждения уголовных дел события, не имеет никакого процессуального статуса ни в одном из расследований. Осенью 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал экстрадировать его в Россию.