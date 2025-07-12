Суд Алматы отказал в удовлетворении иска о запрете строительства АЭС в Казахстане. Истец Альнур Ильяшев намерен обжаловать решение суда, намереваясь дойти до Конституционного суда Казахстана и обратиться в комитет ООН по правам человека.

Как следует из решения межрайонного суда Алматы, озвученного судьей Лайлой Муздыбаевой, рассмотрев иск Альнура Ильяшева к правительству Казахстана, «руководствуясь статьями 223 и 226 Гражданского процессуального кодекса, постановил — в удовлетворении иска отказать». Также в судебном решении говорится, что постановление правительства, которые оспаривал истец, «не содержит указания на конкретную площадку для строительства АЭС, а лишь определяет район, в пределах которого в будущем будет проведен отбор возможных участков».

То есть суд фактически согласился с позицией представителей Агентства по атомной энергии Казахстана, которые настаивали, что иск Альнура Ильяшева незаконен, т.к. оспариваемое им постановление правительства Казахстана об отведении площадки под строительство первой в стране АЭС (проект будет реализовывать «Росатом») в районе поселка Улькен, не содержит сведений о конкретной площадке и в нем говорится лишь о районе строительства.

В решении суда указывается, что «постановление принято в пределах компетенции правительства, с соблюдением всех необходимых процедур и требований законодательства», а «доводы истца о потенциальной угрозе не подкреплены объективными данными».

«В настоящее время уполномоченные органы проводят лишь предварительные исследования района, с изучением нескольких альтернативных площадок. Работы по проектированию и строительству ещё не начаты», — резюмировала судья Лайла Муздабаева.

В решении суда также говорится, что «дальнейшее принятие решений по размещению объекта будет возможно только после прохождения всех этапов экологической и санитарной экспертизы».

Суда полностью подтвердил «законность постановления правительства об определении района строительства АЭС. Еще раз подчеркиваем, что вся работа по проекту строительства АЭС проводится в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан и с учетом международных норм и требований по безопасности МАГАТЭ», сообщили RTVI в Агентстве по атомной энергии Казахстана.

Также в агентстве отметили, что готовы к тому, что истец будет обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.

«Что касается обжалования в вышестоящие инстанции — такое право предусмотрено законодательством», — сообщили RTVI в агентстве.

Альнур Ильяшев, комментируя RTVI судебное решение, отметил, что «с типичной для авторитарных режимов зависимостью судебной системы от исполнительной власти, этот отказ был ожидаем».

«Подобные иски, имеют целью документально зафиксировать некомпетентность отдельных ответственных лиц. И если такое, близкое расположение военного ракетного полигона и АЭС приведет к какой-либо аварии, то мы теперь знаем ФИО всех лиц, кто активно нарушал существующие международные нормы безопасности в атомной энергетике», — сообщил истец RTVI.

Он подчеркнул, что в СССР, «обладающем соответствующим опытом проектирования и строительства», в поселке Улькен планировалось строительство угольной электростанции, но проект был закрыт именно «из-за наличия рядом секретного полигона Сары-Шаган».

«Учитывая то, что вопрос ядерной безопасности крайне важный для всех жителей региона, включая соседние Кыргызстан и Китай, и касается конституционных прав граждан, то у нас есть перспектива дойти с этим кейсом до Конституционного суда и комитета ООН по правам человека», — уверен Альнур Ильяшев.

При этом источник RTVI в правительстве Казахстана уверен, что отклоненный иск «связан со сменой тактики противников развития атомной энергетики». По его словам, площадка в районе поселка Улькен была определена пригодной для строительства АЭС, и там планировалось строительство еще в советское время, когда полигон Сары-Шаган активно эксплуатировался. После этого в 90-е годы прошлого века министерство энергетики уже независимого Казахстана проводило исследование совместно с японскими специалистами по определению наиболее подходящих мест для строительства АЭС, и площадка возле Улькена была определена одной из наиболее подходящих.

«Мне кажется, что, проиграв по существу на референдуме, когда народ проголосовал за развитие атомной энергетики в стране, противники АЭС пытаются теперь максимально утопить процесс с помощью юридической казуистики».

Илья Никитин