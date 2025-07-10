Строительство «Росатомом» первой АЭС в Казахстане неожиданно столкнулось с серьезным препятствием. Местный активист Альнур Ильяшев обратился в гражданский суд Алматы с иском, ответчиком по которому выступает правительство Казахстана.

Истец требует признать незаконным правительственное постановление от 30 декабря 2024 года «О районе строительства ядерной установки «Атомная электрическая станция», в котором, местом ее строительства был определен Улькенский сельский округ Алматинской области.

Также истец настаивает, что решение правительства о выборе площадки для АЭС нарушает конституционные права граждан Казахстана и нормы безопасности МАГАТЭ. Ключевым аргументом для этого пункта иска является опасная, по мнению истца, близость места строительства АЭС с военным полигоном Сары-Шаган, который Россия арендует у Казахстана. Военный полигон Сары-Шаган расположен на берегу озера Балхаш с административным центром в городе Приозерск. Он был создан в середине 50-х годов прошлого века для испытаний систем противоракетной обороны. После развала Советского Союза часть полигона была взята в аренду Россией, часть используются Вооруженными силами Казахстана. По данным открытых источников, последние испытания на полигоне были проведены в декабре 2022 года

Как следует из иска, граница полигона проходит в 22 км от западной границы Улькенского сельского округа. При этом МАГАТЭ, утверждает в иске Альнур Ильяшев, рекомендует располагать АЭС не менее чем в 30 км от военных объектов.

Кроме того, на основании анализа соглашения между Россией и Казахстаном об использовании полигона, а также данных из открытых источников, истец настаивает, что полигон используется Россией для испытания баллистических ракет, а в соглашении об его использовании допускается вероятность, что «ракета, цель или её обломки могут выйти за пределы отведенной зоны».

«Авария (взрыв), произошедшая 8 августа 2019 года в районе ракетного полигона ВМФ России «Нёнокса» в Архангельской области во время испытаний новой военной техники, демонстрирует риски исходящие от таких полигонов», — говорится в исковом заявлении.

Еще 28 мая судья межрайонного суда Лайла Муздыбаева решила, что материалов, представленных истцом достаточно для начала судебных разбирательств. Однако предварительные слушания несколько раз переносились и в результате первое заседание прошло лишь 4 июля. После его окончания стало известно, что решение по делу будет озвучено судом 10 июля.

Напомним, что в октябре 2024 года в Казахстане прошел референдум, на котором большинство граждан поддержали строительство первой в стране атомной электростанции. В декабре правительство страны своим постановлением определило площадку предполагаемого строительства.

А уже 14 июня этого года Агентство по ядерной энергии Казахстана объявило, что возведение объекта поручено консорциуму во главе с «Росатомом». Планируемый срок ввода АЭС в эксплуатацию — 2035-2036 год. Местом размещения АЭС выбран Жамбыльский район в Алматинской области в окрестностях поселка Улькен, расположенного на побережье озера Балхаш. Согласованный график реализации проекта был зафиксирован в подписанной в середине июня дорожной карте между Казахстаном и Россией. По оценкам главы казахстанского агентства Алмасадама Саткалиева, ориентировочная стоимость проекта, основанная на мировом опыте, может составить $14 млрд.

В Агентстве по атомной энергии Казахстана не ответили на запрос RTVI, сославшись на необходимость дождаться решения суда. Однако по данным RTVI, представители Агентства в суде настаивали, что в постановлении правительства нет четкого определения места размещения АЭС. А на данном этапе речь может идти только о предварительном определении района, где будет вестись полноценный выбор места строительства, с соблюдением всех норм безопасности. Причем рассматриваться будут не менее двух площадок, и только после этого начнется проектирование и сама стройка.

«Постановление, которое обжалуется, определяет лишь район строительства без конкретной площадки», — заявили представители Агентства во время судебных слушаний.

По мнению юристов Агентства, иск Альнура Ильяшева преждевременен и не подлежит удовлетворению, поскольку окончательного выбора площадки под АЭС нет. Что касается 30-ти километровой зоны, то «в рекомендациях МАГАТЭ указано минимальное расстояние 30 км от военных объектов, но это не обязательный запрет, а рекомендуемый критерий, по усмотрению», — считают в Агентстве по атомной энергии, отмечая, что в рекомендациях МАГАТЭ прописано, что критерии отсева, в частности, по расстоянию могут применяться гибко, исходя из инженерных решений и системы защиты.

Илья Никитин