Московский арбитражный суд ограничил размер судебной неустойки (астрент), которую телеканалы могут требовать с Google за блокировку своих YouTube-каналов, сообщает РБК со ссылкой на конкурсного управляющего российской дочерней компании ООО «Гугл» Валерия Таляровского.

По его словам, в начале марта арбитраж принял решение ограничить период начисления неустойки — отсчитывать его с 18 октября 2023 года, когда ООО «Гугл» было признано банкротом. Суд пришел к выводу, что после этого компания не могла исполнять судебные акты, а значит, начислять по ним астрент неправомерно.

До этого судебного решения по состоянию на 15 января 2025 года судебная неустойка оценивалась в 1,81 дуодециллиона рублей (сумма с 39 нулями), ее часть до 18 октября 2023 года составляет 91,5 квинтиллиона рублей (сумма с 18 нулями).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл сумму иска российских телекомпаний к Google символической. «Хотя это конкретно сформулированная сумма — я даже не могу это число произнести — скорее она исполнена символизмом. <…> Это должно стать поводом для руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что может сделать компания», — утверждал он.

Арбитражный суд учел, что судебные акты о восстановлении доступа к заблокированным YouTube-аккаунтам российских телеканалов были приняты уже после подачи заявления о банкротстве ООО «Гугл», когда компания уже не имела возможности выполнить решения суда по ним, а значит, требования истцов за этот период не могут быть удовлетворены.

Та неустойка, которая была начислена до 18 октября 2023 года, подлежит выплате, поскольку ООО «Гугл» имела возможность разблокировать аккаунты телеканалов в YouTube, но не сделала этого, следует из решения арбитражного суда Москвы.

В ходе слушания также рассматривалось требование Google исключить все телеканалы из реестра кредиторов и, соответственно, аннулировать их взыскания. Это ходатайство было отклонено.

По словам Таляровского, в деле о банкротстве ООО «Гугл» кредиторы могут рассчитывать только на общую сумму активов Google в юрисдикции по месту признания — то есть в конечном счете на величину капитализации Alphabe, которая на американской бирже NASDAQ составляет $3,2 трлн (около 270 трлн рублей).

Иск российских телеканалов к Google

Иск 17 российских каналов к Google связан с отказом американской корпорации восстановить их аккаунты на YouTube. По данным РБК, среди пострадавших по делу в качестве третьих лиц указаны телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК, «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Телеканал 360», «Фонд православного телевидения», а также ИП Симоньян М. С., представляющее YouTube-канал главреда РИА Новости Маргариты Симоньян.

Ранее суд обязал Google восстановить аккаунты российских телеканалов на YouTube в течение девяти месяцев. Неисполнение требований влечет начисление ежедневного штрафа в размере 100 тыс. рублей, затем сумма еженедельно удваивается.

Ограничения по общей сумме штрафа не установлено, решение действует до тех пор, пока Google не удовлетворит требование суда. YouTube-аккаунты всех российских госканалов были заблокированы после начала военной операции на Украине.