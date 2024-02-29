Перовский районный суд Москвы назначил штраф в размере 30 тысяч рублей главному редактору «Новой газеты» Сергею Соколову по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1. ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Главным редактором АНО «РИД «Новая газета» в открытом доступе telegram-канала был опубликован материал под названием «Ничьи мальчики», в которой содержатся признаки дискредитации СВО на территории Украины», — говорится в сообщении.

Сергея Соколова задержали утром 29 февраля, доставили в ОМВД для ознакомления с протоколом, а затем повезли в суд.

Во время заседания защита просила о переносе судебного слушания, ходатайствовала о вызове в суд бывшего главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова* и назначении комплексной психолого-лингвистической экспертизы по материалу, вызвавшему вопросы. Судья все ходатайства отклонила.

Сергей Соколов возглавил «Новую газету» в ноябре 2023 года. 5 сентября 2022 года Басманный суд Москвы на основании иска Роскомнадзора признал недействительной регистрацию СМИ печатной версии «Новой газеты».

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