Главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов был доставлен сотрудниками центра «Э» в отдел полиции для составления административного протокола по статье о дискредитации российских Вооруженных сил (ч. 1. ст. 20.3.3 КоАП). Как сообщило само издание в телеграм-канале, дело касается одной из публикаций «Новой газеты».

Рассмотрение административного дела в отношении Соколова пройдет в Перовском суде Москвы. Дата рассмотрения не уточняется.

К материалам административного дела приложена экспертиза, проведенная подведомственным Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), отметило издание.

Сергей Соколов стал главным редактором «Новой газеты» в ноябре 2023 года. Это произошло после того, как Дмитрий Муратов* временно ушел с этого поста на период разбирательства в суде, где он намерен оспорить решение Минюста объявить его иноагентом.

Минюст России объявил Муратова* иностранным агентом 1 сентября 2023 года. Сам Муратов* после этого заявил, что «ничего нового в день знаний, к сожалению, не узнал».

В октябре 2021 года Дмитрий Муратов* получил Нобелевскую премию мира, став первым гражданином России, удостоившимся этой награды. На сайте премии говорилось, что премию Муратову* и филиппинской журналистке Марии Рессе было решено присудить за их вклад «в защиту и укрепление свободы слова в недемократических государствах».

После начала боевых действий на Украине Муратов* решил выставить свою награду на торги, чтобы перевести вырученные средства на помощь украинским беженцам, раненым и больным детям. В июне 2022 года нобелевскую медаль купили на аукционе за $103,5 млн.

5 сентября 2022 года Басманный суд Москвы на основании иска Роскомнадзора признал недействительной регистрацию СМИ печатной версии «Новой газеты». Верховный суд России в тот же период удовлетворил иск Роскомнадзора и отозвал у сайта «Новой газеты» лицензию электронного СМИ.

В ноябре 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты». Еще до этого из-за «фейков» о военной операции на Украине был заблокирован сайт издания «Новая газета. Европа», созданный уехавшими за рубеж сотрудниками «Новой газеты».

В июне 2023 года Генпрокуратура признала деятельность «Новой газеты. Европа» нежелательной в России (внесение в реестр нежелательных организаций означает запрет на работу в стране).

* внесен Минюстом в реестр иноагентов