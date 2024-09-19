Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы по просьбе прокурора снизил уголовный срок Антонине Мартыновой с девяти до восьми лет и заменил его на условный, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Мартынова обвинялась в покушении на убийство своей дочери Алисы в 2007 году и скрылась от приговора, после чего 16 лет находилась в федеральном розыске. В апреле этого года она была задержана вместе с дочерью.

По данным агентства, суд признал смягчающим обстоятельством поведение Мартыновой после совершения преступления «в попытке реального заглаживания причиненного вреда потерпевшей» и изменил наказание в виде лишения свободы до восьми лет на основании ст. 73 УК РФ («Условный срок») с испытательным сроком в течение четырех лет.

«Медиазона»* уточнила, что защита просила отправить дело на новое рассмотрение и отпустить Мартынову из СИЗО. Дочь обвиняемой со слезами также просила отправить дело матери на новое рассмотрение.

Прокурор Светлана Горик сочла назначенное Мартыновой наказание слишком строгим и попросила снизить срок до восьми лет и заменить его на условный. Суд согласился с ее доводами. По данным «Медиазоны»*, Мартынову постановили отпустить из СИЗО уже в четверг, 19 сентября.

Дело Мартыновой

Мартыновой вменили покушение на убийство ее дочери от первого брака Алисы, произошедшее в феврале 2007 года в Великом Новгороде. По версии следствия, девушка сбросила дочь в лестничный пролет с высоты третьего этажа. Обвинение утверждало, что ребенок якобы мешал отношениям матери с журналистом Кириллом Мартыновым*.

Девочка получила травмы, но ее удалось спасти. Сама Мартынова настаивала, что произошел несчастный случай, а единственным свидетелем происшествия стал соседский 11-летний мальчик, который рассказал, что «старшая девочка сбросила младшую». Сейчас его уже нет в живых.

Мартыновой в момент предполагаемого преступления был 21 год — она уже состояла в отношениях с Мартыновым*, но носила фамилию Федорова. Сначала девушку арестовали, но позднее отпустили под подписку о невыезде. В июле 2007 года она зарегистрировала брак с Мартыновым* и взяла его фамилию.

Дело получило широкую огласку и стало предметом обсуждений; Кирилл Мартынов* тогда развернул в интернете кампанию в защиту своей жены.

В июле 2008 года присяжные признали Мартынову виновной в покушении на убийство дочери. Суд должен был вынести приговор, однако девушка скрылась вместе с дочерью и была объявлена в розыск.

Спустя 16 лет, апреле 2024 года, стало известно о задержании Мартыновой в Ставрополе, после чего суд по ее делу возобновился.

В мае 2024 года Новгородский областной суд приговорил Мартынову к девяти годам колонии общего режима. Прокурор просил назначить ей 10 лет колонии. Мартынова вину не признала. Ее дочь, которой к этому моменту исполнилось 19 лет, назвала случившееся в 2007 году несчастным случаем, и просила не лишать мать свободы.

Кирилл Мартынов* 19 сентября прокомментировал освобождение бывшей жены, написав в социальной сети X, что для него «сегодня лучший день в жизни».

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов