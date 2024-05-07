Новгородской областной суд приговорил к девяти годам колонии общего режима жене журналиста Кирилла Мартынова** Антонине Мартыновой (Федоровой), обвиняемой по делу о покушении на убийство своей дочери от первого брака. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор просил приговорить Мартынову к 10 годам колонии.

По версии следствия, в феврале 2007 года женщина сбросила свою дочь, которой тогда было два года, в лестничный пролет с высоты третьего этажа. Девочка якобы мешала отношениям матери с Кириллом Мартыновым**, считает обвинение. Ребенок получил сотрясение мозга, перелом челюсти и ушибы и лишился нескольких зубов, пишет Русская служба Би-би-си.

Инцидент произошел в Великом Новгороде, Антонине (тогда она носила фамилию Федорова, но уже состояла в отношениях с Мартыновым**) был 21 год. Федорову сначала арестовали, но позже отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. В июле 2007 года она зарегистрировала брак с Мартыновым** и взяла его фамилию. Журналист выступал в защиту супруги.

Свидетелем по делу проходил 11-летний Егор Кудров, который утверждал, что Мартынова сбросила ребенка в лестничный пролет. В 2023 году телеканал НТВ рассказал, что Кудров умер от передозировки наркотиков. В сюжете также сообщалось, что следователи рассматривают версию о причастности Кирилла Мартынова** к попытке убийства девочки.

В июле 2008 года присяжные признали Мартынову виновной в покушении на убийство дочери. После этого суд должен был вынести приговор, но женщина скрылась вместе с девочкой и была объявлена сначала в региональный, а потом в федеральный розыск, пишет Би-би-си.

В апреле 2024 года стало известно о задержании Мартыновой. По словам бывшей журналистки «Новой газеты» Анастасии Мироновой, которая утверждает, что помогла «вычислить» Мартынову, задержание произошло еще в марте в Ставрополе. Журналистка заявила, что Мартынова «пыталась избавиться от дочери, чтобы жить с Кириллом* в Москве».

Суд по делу Мартыновой возобновился 16 апреля. Ее дочь, которой сейчас 19 лет, выступала на заседаниях в качестве потерпевшей. Она рассказала, что мать называла ее Марией (настоящее имя девушки — Алиса Федорова). Также выяснилось, что у девушки нет паспорта и документов об образовании, она обучалась на дому.

Дочь Мартыновой заявила в суде, что считает случившееся в 2007 году несчастным случаем, и просила не лишать мать свободы, передает РИА Новости. Девушка также сказала, что «очень любит мать», рассказала РБК адвокат Мартыновой Анна Паничева. Сама Мартынова в последнем слове заявила, что «растила дочь все эти 16 лет, заботилась о ней», и просила не разлучать ее с девушкой.

* признана в России нежелательной организацией

** внесен Минюстом в реестр иноагентов