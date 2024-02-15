Верховный суд отклонил первый иск Бориса Надеждина, оспаривающего требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатом на выборах президента России. Об этом сообщает корреспондент RTVI Александр Павлов.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — огласил решение судья.

Надеждин оспаривает требование Центризбиркома к тому, чтобы сбор подписей граждан могли вести только те сборщики, которые были зарегистрированы в регионе прописки подписантов.

В четверг, 15 февраля, Верховный суд будет рассматривать второй иск политика — об оспаривании формы ведомости проверки подписных листов на предмет отсутствия в ней заключений эксперта-почерковеда.

8 февраля Центризбирком отказался допустить Надеждина до выборов президента России. Во время заседания ЦИК объявил, что по итогам проверки признал недействительными 9147 подписей в поддержку Надеждина. Всего, по данным комиссии, его штаб сдал 104 734 подписи, из них 95 587 были признаны достоверными, что не позволяет зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах.

В качестве кандидата на выборы президента России Борис Надеждин был выдвинут партией «Гражданская инициатива» в декабре 2023 года. Политика называли «единственным антивоенным кандидатом в президенты». В его программе есть пункт, по которому «Россия должна завершить СВО и начать мирные переговоры с Украиной и Западом».

ЦИК рекомендовал отказать Надеждину в регистрации. Политик не согласился с таким решением и попросил отложить отказ в регистрации до 10 февраля для продолжения процедуры проверки подписей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отказалась выполнять его просьбу, отметив, что «нами с лихвой соблюдена вся процедура». После этого комиссия проголосовала за отказ в регистрации.

Надеждин, в свою очередь, заявил, что обжалует решение ЦИК в Верховном суде.