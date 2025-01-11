Красногвардейский районный суд Петербурга отклонил иск местного жителя Вадима Матвеева о проверке Роскомнадзора в связи с медленной работой YouTube. Об этом в своем телеграм-канале рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Матвеев заявил, что снижение скорости обмена данными с YouTube.com в России с июля 2024 года свидетельствует «о бездействии ответчика [РКН]». Он предположил, что таким образом надзорное ведомство препятствует доступу россиян к информации при отсутствии «равнозначных YouTube альтернатив».

«Каждый житель России лишен возможности выбрать современный способ обмена не только информацией, но и идеями, убеждениями с мировым сообществом. Но самое главное, что снижением скорости обмена данными с YouTube нарушен, ни больше ни меньше, конституционный механизм признания идеологического многообразия в России», — цитирует Лебедева истца.

Матвеев попросил признать незаконным бездействие РКН и обязать ведомство взять ситуацию под «полный контроль».

Суд отказал в удовлетворении иска, отметив, что у Роскомнадзора нет полномочий контролировать Google LLC. Кроме того, по словам Лебедевой, истец якобы не представит доказательств того, что скорость работы YouTube не позволяет пользоваться этой платформой.

Замедление работы YouTube в России началось в июле 2024 года. В частности, 12 июля «Ростелеком» предупреждал о возможном ухудшении работы видеосервиса, ссылаясь на технические проблемы в работе принадлежащего Google оборудования, а потом отметил, что американская компания с 2022 года «не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России».

Александр Хинштейн, возглавлявший тогда думский комитет по информполитике, сообщал, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться сначала на 40%, а потом на 70%. Он назвал это «вынужденным шагом» против «администрации иностранного ресурса».

Позднее Хинштейн уточнил, что снижение скорости обмена данными с YouTube.com связано с «действиями (а точнее бездействием)» самого видеохостинга. По его словам, после начала военных действий на Украине Google перестала обслуживать и менять технику в России, «еще и отключив часть своих серверов».

В самом РКН обвинили YouTube в «многочисленных нарушениях законодательства, неуважении к нашей стране и гражданам». По утверждению регулятора, замедление работы сервиса вызвано тем, что после ухода из России и банкротства московского офиса Google прекратила поддержку инфраструктуры кэширующих серверов в российских сетях связи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал отечественным артистам, которых заблокировали на YouTube, «не стесняться» и переходить на другие видеоплатформы, включая отечественные. «Я считаю, что выкинули из одного — надо идти в другой», — добавил представитель Кремля.