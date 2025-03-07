Южнокорейский суд освободил из-под стражи президента страны Юн Сок Еля, удовлетворив его просьбу об отмене ареста. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Президент находится в центре содержания под стражей с середины января по обвинению в подстрекательстве к мятежу посредством объявления им военного положения.

В феврале представители Юн Сок Еля подали ходатайство об отмене ареста, заявив о незаконности обвинительного заключения прокуратуры, поскольку оно было вынесено на следующий день после истечения срока содержания под стражей.

Суд согласился с доводами защиты в том, что срок ареста следует исчислять в часах, а не в днях, а предъявление обвинения Юн Сок Елю состоялось за пределами этого срока. Президент будет освобожден, если прокуратура не подаст апелляцию в течение недели, пояснил адвокат главы государства Сок Дон Хен.

В начале декабря 2024 года Юн Сок Ель на несколько часов ввел в Южной Корее военное положение, объяснив это необходимостью искоренить «просеверокорейские антигосударственные силы». К парламенту страны, большинство в котором принадлежит оппозиционной Демократической партии, были направлены правительственные войска, однако депутаты смогли собраться на экстренное заседание и проголосовать за отмену военного положения.

В середине декабря депутаты объявили Юн Сок Елю импичмент и приостановили его полномочия. Если Конституционный суд поддержит это решение, президент будет официально отстранен от должности, а в течение двух месяцев в Корее пройдут общенациональные выборы.