Первомайский районный суд Владивостока признал гражданина США Гордона Блэка виновным по делу о краже и угрозе убийством, сообщает «Коммерсантъ». Он получил 3 года и 9 месяцев колонии, также судья удовлетворила иск потерпевшей стороны на 10 тыс. рублей.

Сторона обвинения запрашивала Блэка 4 года и 8 месяцев колонии-поселения и штраф 40 тыс. рублей, защита просила оправдать военнослужащего по всем пунктам обвинения.

34-летнего американского военного обвинили в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Потерпевшей по делу выступает его девушка — гражданка России Александра Ващук.

По словам женщины, Гордон Блэк украл у нее из кошелька 10 тыс. руб. и угрожал ей. Военнослужащий частично признал свою вину в краже, пояснив, что она была неумышленной. Он также добавил, что сам подвергся нападению, а деньги из кошелька Ващук действительно взял, но по необходимости и уже на следующий день вернул их переводом. Россиянка отрицает, что средства были ей возвращены.

О задержании американского военнослужащего во Владивостоке стало известно 6 мая. По данным NBC News, старший сержант Гордон Блэк, завершив командировку, должен был направиться обратно в США, однако поехал во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него были романтические отношения.

Позднее стало известно, что задержали военного 2 мая, а на следующий день арестовали до 2 июля.

Комментируя задержание сержанта, в Пентагоне заявили, что любые несогласованные поездки военнослужащих в Россию строго запрещены. По данным ведомства, Блэку не разрешали посещать Владивосток, начато внутреннее расследование.

New York Post ранее писала, что американский военный с Ващук в совместных роликах на TikTok критиковали политику Вашингтона, президента Джо Байдена и выражали поддержку действиям России на Украине.

Reuters со ссылкой на мать Блэка и его бывшую супругу сообщал, что отношения военнослужащего с россиянкой были абьюзивными. По данным издания, их ссоры переходили в драки. Мать сержанта отметила, что ее сын и его девушка «дрались как кошка с собакой». По ее словам, она неоднократно просила сына завершить эти отношения из-за постоянного физического насилия.