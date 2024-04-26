Приморский краевой суд заочно приговорил к 17 годам лишения свободы находящегося в международном розыске сахалинского бизнесмена, «крабового короля» Олега Кана по делу об организации заказного убийства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

«Кан осужден за организацию убийства по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке», — говорится в сообщении ведомства.

Как установил суд, в 2010 году «крабовый король» организовал убийство бизнесмена Пхиденко, причастного, по его подозрению, к покушению на его жизнь. Кан, как отметили в суде, за вознаграждение нашел исполнителя убийства и пособника — жителя Сахалинской области. Последний под видом деловых переговоров пригласил Пхиденко во Владивосток. Следуя инструкциям, предприниматель приехал к ресторану «Три богатыря», возле которого его застрелили, установил суд.

Мера пресечения Кану была избрана заочно, так как он скрывается за пределами России и находится в международном розыске.

В январе гособвинение просило назначить «крабовому королю» 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Олег Кан в начале 1990-х работал на Невельской базе тралового флота. В 1995 году занял должность генерального директора российско-японского совместного предприятия «Вакканай». После создал несколько крупных рыбодобывающих предприятий, объектами промысла которых являются крабы, креветки и другие морепродукты. На фоне резкого роста курса доллара в 2014—2015 годах поставки этой продукции за границу, и без того весьма маржинальные, стали приносить сверхприбыль. В 2018 году на федеральных телеканалах вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации за рубежом камчатского краба, среди причастных был назван и Кан. В 2020 году Следственный комитет России направил ходатайство в суд о заочном аресте «крабового короля» по подозрению в организации убийства.

В ходе другого уголовного дела в отношении Кана следствие установило, что «крабовый король» с 2014 по 2019 года вместе с соучастниками занимался контрабандой крабов за границу. В общей сложности предприниматель продал зарубежным партнерам более трех тысяч тонн краба стоимостью 2,6 млрд рублей. Также, по данным суда, Кан уклонялся от уплаты таможенных платежей и налогов на сумму свыше 3,6 млрд рублей.

В марте РИА Новости со ссылкой на представителя Кана сообщило, что «крабовый король» скончался более года назад. Позже адвокат бизнесмена Константин Трапаидзе опроверг эту информацию и назвал ее «преднамеренным вбросом». Также данные о гибели Кана не подтвердили в Приморском суде, где рассматривалось уголовное дело в отношении преступных действий бизнесмена. Генпрокуратура считает заявление о смерти «крабового короля» инсценировкой. Информация о смерти предпринимателя появилась не в первый раз.

В конце февраля 2023 года несколько региональных телеграм-каналов писали, что Кан умер в Лондоне от рака поджелудочной железы, и его похоронили в Южной Корее.