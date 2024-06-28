Люблинский районный суд Москвы на три месяца приостановил работу компании «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») после массовых отравлений готовой едой в столице и других российских регионах. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Роспотребнадзор просил приостановить деятельность компании в связи с продолжением санитарно-эпидемиологического исследования, передает ТАСС.

По словам представителя ведомства, данных, подтверждающих, что заражение ботулизмом произошло после употребления блюд «Кухни на районе», пока нет, поскольку лабораторные исследования еще не завершены.

Приостановить работу компании необходимо «для пресечения условий, создающих риск для жизни», пояснила сотрудница Роспотребнадзора.

По ее словам, проверки проводились в производственном помещении «Кухни на районе» на Иловайской улице. Там обнаружили грязь на стенах и полу, а также другие нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Двери «Локалкитчен» после визита проверяющих были опечатаны, но «печати дважды срывались», рассказала сотрудница Роспотребнадзора. Органы внутренних дел осведомлены об этом, добавила она. В отношении «Локалкитчен» был составлен протокол о нарушении санитарных правил (ч. 1 ст. 6.3 КоАП).

Представительница «Кухни на районе» Мария Добронравова просила закрыть судебное заседание, поскольку открытый процесс, по ее мнению, повлечет разглашение данных о здоровье пострадавших без их согласия и нарушит тайну следствия.

Представители Роспотребнадзора не возражали, однако судья не нашел оснований закрывать заседание от публики и СМИ, сообщает ТАСС.

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