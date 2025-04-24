Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда, которое обязывало мэрию Москвы предоставить квартиру 77-летней Елизавете Михайловой — дочери репрессированных москвичей, родившейся в ссылке. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на адвоката женщины Ольгу Подоплелову.

«Мы обжалуем определение Мосгорсуда в кассации и будем добиваться, чтобы решение суда первой инстанции в пользу Елизаветы Михайловой оставили в силе», — сказала Подоплелова.

Отца Михайловой — торгпреда химического института, жившего на юго-востоке Москвы, в 1937 году арестовали и осудили сначала на 8 лет, а затем еще на 25 лет лагерей. Елизавета Михайлова родилась в Молдавской ССР, где поселились ее родители. Позже она переехала во Владимирскую область. В 1956 году отца Михайловой реабилитировали, но квартиру в Москве не вернули.

Михайлова более 30 лет пыталась доказать свое право на компенсацию утраченного родителями жилья. В 2019 году она и еще две дочери репрессированных родителей обратились в Конституционный суд, который в итоге потребовал обеспечить жилищные права истиц.

Суд обязал федеральные и региональные власти, включая московские, «незамедлительно» внести поправки в законы, ограничивающие право жертв репрессий на получение жилья. Однако этого так и не было сделано.

В 2021 году общественная организация «Дети ГУЛАГа» подала коллективный иск к Госдуме, требуя внести поправки в федеральные законы, которые будут устанавливать механизм выплат. Верховный суд тогда не принял иск, заявив, что «не вправе вмешиваться в деятельность КС».

В 2021 году Михайлова добилась через суд постановки в жилищную очередь, где перед ней стоят еще 24 тысячи человек. В январе 2025 года Пресненский суд обязал мэрию Москвы в течение трех месяцев выплатить Михайловой компенсацию на покупку квартиры площадью 33 кв. м. Это решение стало беспрецедентным.

В пресс-службе Департамента городского имущества, комментируя вердикт, заявили RTVI, что федеральными законами не установлен механизм выплат реабилитированным гражданам. Только после его появления можно будет внести изменения в московские законы и установить порядок обеспечения жертв репрессий жильем, пояснили в ведомстве. В связи с этим мэрия Москвы оспорила решение Пресненского суда в Мосгорсуде, который поддержал позицию властей.