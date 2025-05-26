Кировский районный суд Казани арестовал на два месяца гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, которого обвиняют в убийстве жены на глазах малолетнего сына. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на судебном заседании стало известно, что обвиняемый является уроженцем Германии и проживал там на постоянной основе. При этом мужчина имеет двойное гражданство — немецкое и турецкое.

На заседании Эцфел общался с участниками процесса через переводчика, сообщив, что он не понимает русского языка. Он также попросил пригласить для участия в заседании представителя консульства Турции. Кроме того, иностранец заявил об отсутствии адвоката по соглашению, пишет KazanFirst. Во время заседания его интересы представлял государственный защитник. Вину мужчина не признал.

Тело женщины обнаружили днем 24 мая в одной из квартир Казани. По данным СК, в этот день иностранный гражданин «на почве личных неприязненных отношений» несколько раз ударил свою 35-летнюю жену ножом, нанеся ей ранения, от которых она скончалась на месте.

Полицейские застали подозреваемого в совершении преступления в квартире соседнего дома. Мужчина несколько часов простоял на балконе квартиры, угрожая спрыгнуть, позднее он был задержан.

По информации телеграм-канала Mash Iptash, погибшая — директор и тренер казанской спортшколы «Вдохновение» Елена Рябинина. Супруги находились в процессе развода, утверждает канал. По данным Shot, они познакомились в Турции около четырех лет назад, поженились и поселились в Германии, где у них родился сын. Со временем супруги начали ссориться — якобы из-за того, что муж «морально унижал» жену.

Осенью 2024 года россиянка вместе с сыном вернулась в Казань. Супруг женщины тоже приехал в город и снял квартиру в соседнем от них доме. По информации Shot, мужчина постоянно преследовал бывшую жену, уговаривал ее вернуться к нему, обещая исправиться.

В день убийства сыну супружеской пары исполнилось три года. Елена планировала отпраздновать эту дату в кафе, где забронировала столик и пригласила родственников, но так туда и не пришла.

Как писал Shot, когда женщина собирала сына, к ней домой заявился ее супруг с ножом. Он набросился сначала на ребенка. Мать закрыла малыша собой — у нее на руке множество ранений. Мальчик тоже получил ранение, он госпитализирован. Полицию вызвали соседи Елены.