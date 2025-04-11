Суд в Лондоне приговорил бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинению в обходе британских санкций. Об этом сообщает ТАСС. Брат экс-губернатора Алексей Овсянников получил один год и три месяца заключения условно за помощь в обходе ограничений.

Овсянников с семьей живет в Лондоне, у экс-губернатора и его брата есть британские паспорта, помимо российских. Овсянников стал первым человеком, осужденным в Великобритании за обход санкций, введенных после присоединения Крыма в 2014 году, отмечает Associated Press (AP).

Овсянникова задержали в январе 2025 года, позже его отпустили под залог с запретом покидать страну. 9 апреля присяжные признали экс-губернатора Севастополя виновным по шести из семи пунктов обвинения.

По версии прокуратуры, Овсянников использовал счет в британском банке для незаконного получения десятков тысяч фунтов стерлингов от своей жены, а также принимал подарки и платежи от своего брата.

Алексею Овсянникову вменяется покупка автомобиля Mercedes-Benz для брата стоимостью 54,5 тыс. фунтов ($70 тыс.), оплата обучения племянников в частной школе на сумму 41 тыс. фунтов и предоставление брату доступа к банковскому счету. Жену экс-губернатора Екатерину Овсянникову оправдали по четырем пунктам обвинения, связанных с предполагаемой передачей мужу 76 тыс. фунтов ($97 тыс.).

Овсянников находится под британскими санкциями с 2017 года, что предполагает замораживание его активов и ограничение доступа к финансовым услугам. По версии МИД страны, россиянин «участвовал в подрыве территориальной целостности Украины» и «получал выгоду за счет поддержки российского правительства».

Дмитрий Овсянников был губернатором Севастополя с 2016 по 2019 год. После увольнения по собственному желанию он стал замминистра промышленности и торговли. В апреле 2020-го Овсянникова задержали в аэропорту Ижевска после отказа предъявить посадочный талон и составили на него протокол о мелком хулиганстве. Скандал привел к исключению Овсянникова из «Единой России» и увольнению из правительства.