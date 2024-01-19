Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу узбекского «землячества» «Ватандош» Усмана Баратова, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По версии Следственного комитета, Баратов в декабре 2023 года опубликовал на личной странице в социальных сетях несколько постов, которые унижают граждан России, в том числе участников военной операции на Украине. О каких именно публикациях идет речь, в ведомстве не уточнили.

Провоенные телеграм-каналы ранее на этой неделе возмутились некоторыми публикациями и высказываниями Баратова. В частности, возмущение вызвал пост в «Одноклассниках» о ценах на яйца, к которому была приложена иллюстрация с курицей, кричащей: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!».

Председатель СК Александр Бастрыкин 17 декабря поручил возбудить дело «по факту оскорбления участников СВО». На Баратова завели дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК). Баратову грозит до шести лет лишения свободы.

Сам Баратов опубликовал в своем инстаграме* сторис со словами: «Нас взломали», не уточнив подробностей. В ходе допросов он не признал свою вину, указывает СК.

* деятельность Meta по распространению соцсетей Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена