Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию из мессенджера. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информационного ресурса в сети Интернет информации или интернет-страницы»). В сообщении не уточняется, о каком именно контенте идет речь.

20 февраля Таганский суд Москвы назначил мессенджеру штраф в размере 80 тыс. рублей за «неисполнение обязанностей организатором распространения информации» в интернете. В начале февраля тот же суд оштрафовал мессенджер на 80 тысяч рублей за нарушение законодательства в области персональных данных.

3 декабря 2024 года Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за нарушение правил блокировки контента.

Основатель мессенджера Павел Дуров, который находится под следствием во Франции, пообещал местным следователям принять меры для улучшения модерации публикуемого в Telegram контента. Он заверил, что мессенджер «создавался не для того, чтобы быть платформой для преступников», и ежемесячно удаляет от 15 млн до 20 млн учетных записей пользователей по всему миру за нарушение законов.

Крупнейшие интернет-сервисы в течение последних лет неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Такие дела, в частности, связаны с неудалением компаниями недостоверной, по мнению соответствующих ведомств, информации о военной операции России на Украине.