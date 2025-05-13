Арбитражный суд Москвы отказал бывшему руководителю «Роснано» Анатолию Чубайсу в снятии ареста с его счетов и имущества на 5,6 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом суд частично изменил обеспечительные меры, оставив арест денежных средств в пределах суммы иска, но за исключением 50% заработной платы или иных доходов Чубайса.

Иск от «Роснано» был подан 31 марта и касается финансовых претензий к Чубайсу и семи другим бывшим топ-менеджерам госкорпорации. В числе ответчиков значатся экс-заместители председателя правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.

Арбитражный суд Москвы 5 апреля по иску компании «Роснано» принял решение об аресте активов Анатолия Чубайса и еще семи лиц на общую сумму в 5,6 млрд рублей. Под арест попали как денежные средства, так и иное имущество. 23 апреля Федеральная служба судебных приставов, основываясь на решении суда, инициировала исполнительное производство в отношении бывшего руководителя «Роснано».

2 мая Чубайс обратился в Арбитражный суд Москвы с иском, в котором просит отменить постановление о наложении ареста на его активы. В заявлении он утверждает, что не предпринимал действий, направленных на сокрытие принадлежащего ему имущества от возможного взыскания в соответствии с судебным решением.

Чубайс занимал пост главы «Роснано» с 2008 по 2020 год. В марте 2022 года он уехал из России. В 2025 году госкорпорация предъявила ему иск на 5,6 млрд рублей. Основанием послужили убытки, понесенные в связи с реализацией проекта Plastic Logic, известного как «планшет Чубайса». Представители компании заявили, что проект, запущенный в 2009 году с целью создания гибких планшетов для образовательных учреждений, не достиг запланированных результатов.

В «Роснано» заявляли, что средства, выделенные на этот проект, направлялись компаниям, зарегистрированным в иностранных юрисдикциях. По информации госкорпорации, это финансирование осуществлялось на протяжении более десяти лет, «несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность».

В 2011 году Чубайс представил планшет, который, по его словам, мог полностью заменить традиционные учебники по всем школьным предметам. Несмотря на амбициозные планы, продукт так и не был запущен, «Роснано» инициировало банкротство компании.