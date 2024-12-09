Суд в Москве заочно арестовал актрису Яну Троянову* по делу о возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Об этом сообщает «Медиазона»*.

Заседание прошло 4 декабря. По версии обвинения, высказывания актрисы в одном из интервью выражали и формировали «враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских».

В июне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Трояновой* из-за интервью, в котором она «публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей». Незадолго до этого Троянова* заявила, что россияне «заслуживают» слышать призывы убивать русских из-за боевых действий на Украине.

В июле Росфинмониторинг внес актрису в перечень «экстремистов и террористов». Осенью 2023 года Минюст объявил ее иноагентом. Троянова* не поддержала военную операцию на Украине и после ее начала уехала из России.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов