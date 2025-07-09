Основательница и издательница «Медузы»* Галина Тимченко** заочно арестована по решению Черемушкинского районного суда Москвы. Ее обвиняют в организации деятельности нежелательной организации (часть 3 статьи 284.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Как говорится в сообщении, суд согласился с позицией следствия и постановил арестовать Тимченко** на два месяца. Срок содержания под стражей начнет исчисляться после экстрадиции журналистки в Россию или в случае ее задержания на территории страны. Наказание по вменяемой Тимченко** части 3 статьи 284.1 УК предусматривает от двух до шести лет заключения.

О возбуждении уголовного дела против Тимченко** по статье об организации деятельности нежелательной организации стало известно в мае. Как сообщало московское управление Следственного комитета, следствие установило, что в сентябре 2024 года и марте 2025 года журналистка размещала в интернете видеоматериалы с целью создания протестных настроений среди населения и привлечения граждан к работе запрещенной структуры. О каких записях идет речь, не уточнялось.

В середине июня ТАСС обратил внимание на то, что основательницу “Медузы”* объявили в розыск по уголовному делу. Карточка на нее появилась в соответствующей базе МВД. По какой именно статье разыскивается Тимченко**, в карточке не говорилось.

Тимченко** начала свою журналистскую карьеру в конце 1990-х в «Коммерсанте», после чего перешла в «Ленту.ру». В период с 2004 по 2014 год она занимала должность главного редактора издания, однако в 2014 году была неожиданно уволена без каких-либо объяснений. Вслед за этим практически весь коллектив «Ленты» во главе с Тимченко** ушел из издания и основал «Медузу»*. В августе 2024 года Минюст России включил журналистку в список иностранных агентов.

В апреле 2021 года «Медуза»* получила статус иностранного агента. Издание зарегистрировано в Латвии, а его редакция находится в Риге. По утверждению Генпрокуратуры России, работа издания представляет угрозу для конституционного строя и безопасности страны. В начале 2023 года «Медуза»* была включена в перечень нежелательных организаций.

*издание признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией

** внесена в реестр иностранных агентов