Глава вьетнамской строительной компании Van Thinh Phat Труонг Ми Лан, которую называют «магнатом недвижимости», приговорена к смертной казни за растрату, взяточничество и нарушение банковских правил, пишет The Guardian. В статье говорится, что это крупнейшее в истории Вьетнма дело о мошенничестве, и оно «потрясло страну».

Ранее было заявлено, что сумма похищенных средств достигла $12,5 млрд — это почти 3% ВВП Вьетнама. Однако на слушании 11 апреля прокурор заявил, что на самом деле общий ущерб от мошеннических действий составил $27 млрд.

«Действия подсудимой <…> подорвали доверие людей к руководству [Коммунистической] партии и государства», — говорится в приговоре, вынесенном судом в Хошимине. Лан признали виновной в мошеннических действиях со средствами Сайгонского коммерческого банка (SCB), которые совершались на протяжеии десяти лет.

Вместе с застройщицей по делу проходили еще 85 человек, включая экс-руководителей крупных вьетнамских банков и правительственных чиновников. Фигурантами дела были также бывшие топ-менеджеры SCB.

Расследование в отношении главы стройфирмы стало частью национальной кампании по борьбе с коррупцией «Пылающая печь», которую возглавил генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. В рамках этой кампании за последние годы уже были предъявлены обвинения тысячам людей, она также привела к отставке двух президентов Вьетнама и двух заместителей премьер-министра.

Лан, которая была арестована в октябре 2022 года, отказалась признать вину и отрицала все предъявленные ей обвинения. Перед вынесением приговора ее родственница заявила Reuters, что защита женщины подаст апелляцию. Смертный приговор — необычайно суровое наказание по коррупционному делу, пишет The Guardian.

Вьетнамские государственные СМИ на прошлой неделе описывали, как Лан призналась на суде, что после ареста в отчаянии «думала о смерти», и просила проявить снисхождение к ее супругу, гонконгскому бизнесмену, и племяннице, которых судят как ее соучастников.

Процесс длился пять недель, в ходе следствия были конфискованы более 1 тыс. принадлежащих Лан объектов недвижимости, на заседания вызывали около 2,7 тысячи человек, в слушаниях участвовали 200 адвокатов.

Научный сотрудник программы изучения Вьетнама в Институте Исеаса-Юсофа Исхака доктор Нгуен Хак Гианг назвал вынесенный Труонг Ми Лан приговор беспрецедентным и «важной вехой в борьбе с коррупцией во Вьетнаме». По его словам, это дело было «крупнейшим из направленных против частного бизнеса, с самым большим количеством обвиняемых, самым большим количеством улик и, конечно же, с самым большим количеством денег».

Хотя Лан не обладала непосредственной властью в SCB, она владела 91,5% акций Сайгонского коммерческого банка через третьих лиц и подставные компании, заявило следствие. По его данным, в течение 11 лет (с 2012 по 2022 годы) предпринимательница подавала фиктивные заявки на получение кредитов, с помощью которых выводила средства из бана. Вьетнамские госСМИ собщали, что выданные ей займы составили 93% всего кредитного портфеля SCB.

По версии обвинения, ради сокрытия своих действий Лан и другие банкиры дали государственным чиновникам взятки на сумму $5,2 млн — это тоже рекорд для Вьетнама. Бывший главный банковский инспектор Государственного банка Вьетнама До Тхи Нхан, тоже ставший одним из фигурантов дела, сообщил на суде, что деньги передавались в коробках из пенопласта. По его словам, сам он отказался от принесенной Лан коробки, как только понял, что внутри находятся деньги. Но застройщица отказалась забирать взятку обратно, утверждал Нхан.

На фоне борьбы с коррупцией в марте правительство Вьетнама объявило об отставке президента страны Во Ван Туонга из-за «предполагаемых нарушений», которые «негативно повлияли на общественное восприятие, репутацию партии и государства». Он пробыл у власти чуть больше года. Его предшественник Нгуен Суан Фук — бывший глава коммунистической партии — был отстранен из-за коррупционных скандалов с участием подконтрольных ему чиновников. В 2019 году пожизненный срок по коррупционному делу получил бывший министр информации Вьетнама Нгуен Бак Сон.

Вьетнам остается одной из стран, где высшей мерой наказания является смертная казнь. Статистика по приведению смертных приговоров в стране не обнародуется, однако правозащитники в отчете за 2021 год указывали, что во Вьетнаме провели как минимум больше одной казни.