Роспатент передал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericson российской компании «Русклимат», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, этот случай стал первым, когда суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей Россию после начала военной операции в 2022 году.

В материале говорится, что 12 марта Роспатент зарегистрировал товарный знак Ericsson за российским производителем кондиционеров ООО «Р-Климат» («Русклимат»). «В классификации товара указаны одежда, обувь и головные уборы», — отмечает «Ъ» со ссылкой на данные из «СПАРК-Интерфакс».

Как рассказал собеседник издания из коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель, этот случай является «прецедентным делом» в России по снятию охраны товарного знака ушедшей компании. Суд по интеллектуальным правам установил, что с начала 2021 года по 2024 год под торговой маркой Ericsson в Россию не ввозилось устройств для нагрева, охлаждения и вентиляции.

По этой причине «у ООО «Р-Климат» или иного лица нет препятствий для подачи заявки в Роспатент для регистрации в данной товарной группе аналогичного товарного знака», — подчеркивает «Ъ».

По словам директора по правовым и корпоративным вопросам ТПХ «Русклимат» Павла Симонова, «Русклимат» регистрирует товарный знак Ericsson в интересах иностранной компании-партнера из дружественной России страны.

«Мы пока не можем раскрыть детали сделки ввиду наличия соответствующего соглашения», — сказал он.

Симонов добавил, что Роспатент рассматривает заявку на регистрацию товарного знака Ericsson для бытовой техники. В Роспатенте не ответили на запрос, отмечает «Ъ».

В материале также сказано, что при появлении кондиционеров Ericsson продукция будет распространяться по существующим каналам «Русклимата», которые занимают 50% российского рынка климатического оборудования.

Юрист, патентный поверенный юридической компании Semenov & Pevzner Александра Галкина пояснила, что Ericson может возражать против регистрации своего товарного знака ООО «Р-Климат», ссылаясь на то, что регистрация товарного знака может вводить потребителя в заблуждение.

«Если эксперт сочтет доводы убедительными, он может вынести уведомление, на которое ООО «Р-Климат» будет вправе ответить в течение шести месяцев», — рассказала она.

Галкина добавила, что суд по интеллектуальным правам рассматривает «множество подобных дел о неиспользовании товарных знаков, например, против компании Starbucks».

Сергей Учитель пояснил, что правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена в том случае, если правообладатель не использовал его непрерывно в течение трех лет. Эксперт обращает внимание на то, что этот год «обещает быть очень насыщенным на подобного рода иски со стороны российских компаний».

По его словам, российские компании организации могут как сами использовать «сильный и раскрученный иностранный бренд» для своего бизнеса, так и заработать на этом, «вынудив возвращающихся иностранцев выкупать права на собственный бренд в России».

В начале марта 2025 года Роспатент зарегистрировал товарный знак компания Starbucks Corporation, которая прекратила работу в России после начала боевых действий на Украине. В июне 2024 года компания также обратилась в Роспатент с заявками, направленными с конца мая по 1 июня, на регистрацию 14 товарных знаков.