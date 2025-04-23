Мещанский суд Москвы приговорил 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении экс-заместителя министра энергетии России Сергея Мочальникова. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 285 УК), сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы Мочальников Сергей Викторович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 01 год 06 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения», — говорится в сообщении.

Мочальникова задержали 24 октябре 2024 года в качестве одного из фигурантов по делу о мошенничестве в особо крупных размерах в отношении экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского. Мочальникова обвинили в злоупотреблении полномочий (ч. 1 ст. 285 УК). Суд тогда отправил его под домашний арест.

По версии следствия, в 2014—2023 годах высокопоставленные чиновники Минэнерго подписали контракты о выполнении работ по «ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов», но они «были проведены не в полном объеме». Общая сумма ущерба по делу экс-замминистра Минэнерго превысила 170 млн рублей.

Сергей Мочальников был назначен на должность заместителя министра энергетики в апреле 2022 года. С 2014 года он занимал в министерстве позицию директора департамента угольной и торфяной промышленности.