Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил пятерых фигурантов уголовного дела о поджоге поисково-спасательного вертолета Ка-32 на аэродроме Остафьево на юге Москвы к срокам от 12,5 до 18 лет лишения свободы. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).

Как уточнили в ведомстве, Станиславу Хамидулину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17,5 года, Даниле Ямскову — на срок 17 лет, Никите Булгакову — на 18 лет, Роману Яковцу — на 17 лет 7 месяцев и Анастасии Мочалиной — на 12,5 года. Молодых людей признали виновными в совершении теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Кроме того, Хамидулин, Яковец, Ямсков и Булгаков признаны виновными совершение диверсии группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 281 УК РФ).

Все осужденные за исключением Мочалиной проведут первые три года в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Мочалина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным следствия, Хамидулин, Яковец, Ямсков и Булгаков по заданию неустановленного лица подожгли релейный шкаф на перегоне железной дороги Одинцово — Голицыно, а через некоторое время и вертолет в аэропорту Остафьево. Свои действия фигуранты дела снимали на видео для отчета перед кураторами.

После отправки заказчику видеозаписи-отчета с поджогом релейного шкафа виновные получили вознаграждение в размере 15 тыс. рублей, которые разделили между собой.

«Мочалина обеспечила с соблюдением мер конспирации передвижение указанной группы на такси к месту совершения теракта и обратно», — сообщили в ММТП.

Как пишет «Коммерсантъ», в суде все фигуранты настаивали, что не были противниками военной операции на Украине, а просто хотели заработать денег.

«Было установлено, что за диверсию на железной дороге им заплатили в общей сложности 15 тыс. руб., а за уничтожение вертолета обещали порядка 3 млн руб. В итоге за поджог „вертушки“ молодые люди получили лишь 10 тыс. руб. „на расходы“», — пишет издание.

Защита фигурантов заявила, что не согласна с приговором и подаст на него апелляцию, отмечает «Коммерсант». По мнению адвоката Станислава Хамидулина Ирины Рыжковой, в суде не было доказано ни одного признака статьи «Теракт», а содеянное подсудимыми не создало опасность жизни людей. «И строго, и несправедливо», — прокомментировала защитница приговор.

В феврале 2025 года четверо из пяти фигурантов по делу о поджоге вертолета в Остафьево — Станислав Хамидуллин, Даниил Ямсков, Роман Яковец и Никита Булгаков — частично признали вину по статье о теракте (ч. 2 ст. 205 УК). Пятая фигурантка дела Анастасия Молчалина отказалась признавать вину.

Поджог вертолета, который находился на техобслуживании и был зачехлен, произошел в ночь на 26 апреля на стоянке «Северная» аэропорта Остафьево в Новомосковском административном округе Москвы. Площадь пожара составила порядка 30 кв. м. После поджога было возбуждено уголовное дело о теракте (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК).