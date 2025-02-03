Стокгольмский окружной суд приговорил к условному сроку и штрафу Салвана Наджема, участника нескольких акций со сжиганием Корана в Стокгольме. Об этом пишет The Guardian. Второй фигурант дела Салван Момика был убит в конце января.

Обвинения в отношении Наджема связаны с четырьмя акциями сожжения Корана, которые он вместе с Момикой устроили летом 2023 году в разных районах Стокгольма.

Суд квалифицировал действия Наджема как подстрекательство по отношению к группе лиц по этническому признаку и злоупотребление свободой слова. В приговоре говорится, что его действия вышли за рамки «участия в объективной дискуссии» и критики религии. Издание не уточняет, на какой срок был условно осужден мужчина.

Наджем, переехавший в Швецию из Ирака в 1998 году и получивший шведское гражданство в 2005-м, заявил, что считает свои действия и заявления законной критикой религии. Судья Йоран Лундаль в ответ на это сказал, что свобода слова не дает разрешения «делать или говорить что угодно».

«В рамках свободы выражения мнений существует множество возможностей критиковать религию в форме законных дебатов, основанных на фактах. В то же время выражение чьего-либо мнения о религии не дает этому лицу разрешения делать или говорить что угодно без риска нанести оскорбление группе, разделяющей эти верования», — отметил судья.

Ожидалось, что приговор по этому делу будет оглашен 30 января, однако вечером 29 января Салван Момика, выступивший организатором акций с сожжением Корана, был убит в своей квартире в городе Седертелье, где проживал на конспиративной квартире. После его убийства были арестованы пять человек, однако 31 января прокуратура объявила, что все они будут освобождены.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил опасения из-за возможной связи убийства Момики с действиями другой страны.

«Могу заверить вас, что секретные службы глубоко вовлечены [в расследование], поскольку очевидно есть риск наличия связей с иностранными властями», — сказал он.

Бывшая представительница интересов Момики в суде Анна Рот заявила, что ее клиенту не предоставили защиту, несмотря на наличие показаний о том, что в Ираке за его голову было назначено вознаграждение в размере $2 млн. Она также назвала «фундаментально важным решением» приговор Наджему.

«К сожалению, его затмило убийство Салвана Момики. Я надеюсь, что полиция сможет расследовать [это дело] и найти преступника или преступников, чтобы установить, что стояло за этим убийством», — сказала Рот.

После акций Момики и Наджема шведский премьер обвинил мужчин в злоупотреблении национальными законами о свободе слова с целью распространения ненависти и «втягивания Швеции в международные конфликты». Кристерссон также сказал, что правительство рассмотрит внесение изменений в порядок работы правоохранительных органов, которые позволят полиции пресекать сжигание Корана, если подобные акции будут представлять угрозу национальной безопасности.

После одной из акций, организованных Момикой в 2023 году у главной мечети в Стокгольме, сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли здание. В Евросоюзе выступили с критикой в отношении самой акции, указав при этом на поддержку свободы выражения мнений.

Позднее правительство Ирака объявило о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией. Действия шведских властей также осудили Саудовская Аравия, Иран, Марокко, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.