Горячеключевский городской суд Краснодарского края постановил взыскать с сочинских предпринимателей более 6 млрд рублей за незаконное строительство жилых комплексов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд установил, что Саркисян В.Д., Саркисов С.В., Рыбакова М.И., Рыбакова А.Ф. и Рыбаков А.Л. незаконно возвели несколько жилых комплексов на землях сельскохозяйственного назначения в Адлерском районе Сочи, вдоль Черноморского побережья. Как указывает «СОЧИ1.ру», речь идет о территории бывшего совхоза «Чкаловский».

Иск к сочинским предпринимателям подал заместитель Генерального прокурора России. Ответчиками также выступают администрация Сочи и управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Адыгее.

В счет возмещения причиненного ущерба с них солидарно взыскано более 4,2 млрд рублей. Еще почти 2 млрд рублей предприниматели обязаны выплатить в качестве компенсации за вред, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды.

Кроме того, ответчики должны возместить государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей и оплатить судебную экспертизу — 450 тыс. рублей. Решение суда в силу пока не вступило.

В начале июня Минобороны потребовало взыскать 37 млн 926 тыс. рублей с ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель»». Предприятие специализируется на производстве оборудования для коммунального хозяйства, гидромеханизации, а также предприятий горнодобывающей промышленности. В числе партнеров «Машиностроителя» указаны Минобороны, компания «ПИК» и др.

До этого военное ведомство подало более 20 исков к своим крупным подрядчикам. 13 из них — к ФГУП «Главное управление специального строительства», общая сумма требований составила более 13,6 млрд рублей.

Еще семь исков были поданы к ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (свыше 10,9 млрд рублей), два — к АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» (5,3 млрд рублей), три — к АО «Главное управление обустройства войск» (около 1,3 млрд рублей).