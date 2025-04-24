Савеловский районный суд Москвы заочно арестовал экс-владельца АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Петра Кондрашева и бывшего мажоритарного акционера предприятия Игоря Пестрикова. Оба фигуранта проходят по делу о мошенничестве, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Кондрашева и Пестрикова обвиняют по двум уголовным статьям: мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении (по ч. 3 ст. 303 УК). Максимальное наказание по первой статье — десять лет лишения свободы, по второй — семь.

Мужчины заочно арестованы на два месяца. Срок начнет исчисляться с момента их задержания или передачи России при экстрадиции или депортации.

Дело об изъятии акций СМЗ было заведено в 2021 году. Генпрокуратура обратилась в суд с требованием изъять в пользу государства 89,4% акций у его четырех основных владельцев — Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова. По мнению прокуратуры, решение о приватизации завода в 1990-е годы было принято неуполномоченным органом, а потому не является законным.

Приватизация «Соликамского магниевого завода» осуществлялась в период с 1992 по 1996 год. Инициатива исходила от трудового коллектива, который подал соответствующую заявку после проведения общего собрания. В результате на базе предприятия было создано акционерное общество: 51% акций отошли работникам завода, а оставшиеся 49% оказались в распоряжении областного фонда имущества. Позднее фонд продал свой пакет.

22 марта 2024 года арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании у частных инвесторов в пользу государства оставшихся 10,5% акций СМЗ. В результате акций лишились более двух тысяч владельцев активов, включая сотрудников завода, которые получили ценные бумаги за годы работы на предприятии. Частные инвесторы и их несовершеннолетние наследники также потеряли доступ к ценным активам, приобретенным во время торгов.

В апреле Кондрашева объявили в розыск, по какой именно статье — МВД не уточнило. Телеграм-канал Baza утверждал, что возбужденные против него уголовные дела могут быть связаны с акциями СМЗ. По предварительным данным, более 57% акций завода перешло под управление лиц, «конечным бенефициаром которых выступает Кондрашев». При этом предприниматель — налоговый резидент Австрии.

Дело Пестрикова

Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции отмечает, что Игорь Пестриков ранее уже был судим. 14 апреля Соликамский городской суд Пермского края заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию хищения 250 млн рублей и покушение на растрату 2,5 млрд рублей.

По данным суда, с мая по июнь 2022 года Пестриков инициировал вывод 250 млн рублей с предприятия, оформив фиктивный договор займа. Деньги он возвращать не собирался. Позднее сделку признали недействительной в арбитражном суде, средства удалось вернуть заводу.

Кроме того, Пестриков пытался провести еще одну операцию: он оформил фиктивную сделку на 2,5 млрд рублей, под видом продажи заводу доли в компании, которой сам владел. План сорвался из-за вмешательства правоохранительных органов.

После возбуждения уголовного дела Пестриков скрылся и сейчас находится в международном розыске. Суд рассмотрел дело в его отсутствие и вынес приговор: восемь лет колонии общего режима, штраф 1,5 млн рублей и запрет на работу в руководящих должностях в бизнесе почти на три года.