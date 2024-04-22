Военный суд заочно приговорил к шести годам колонии пресс-секретаря запрещенной Meta* Энди Стоуна за оправдание терроризма, сообщает РИА Новости.

«Признать Энди Марка Стоуна виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), и назначить ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказано в приговоре.

Ранее прокурор Борис Локтионов в прениях сторон по делу Стоуна просил военный суд назначить ему семь лет колонии строгого режима заочно.

Срок наказания пресс-секретарю, как указал прокурор, должен исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в страну.

Вскоре после начала военной операции на Украине, в марте 2022 года, Meta* временно разрешила публиковать в принадлежащих ей соцсетях Facebook* и Instagram* «формы политического самовыражения», которые «в обычной ситуации» нарушали бы запрет на призывы к насилию. В частности, речь шла о постах с угрозами в адрес российских военнослужащих, а также руководства России и Беларуси.

Следственный комитет после этого возбудил уголовное дело «в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию» в отношении россиян со стороны сотрудников Meta*. В ведомстве пояснили, что действия Стоуна, который объявил о решении компании, содержат признаки публичных призывов к экстремизму и содействия терроризму (ст.280, 205.1 УК).

Суд по требованию Генпрокуратуры признал Meta Platforms* экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Соцсети Instagram* и Facebook* заблокированы Роскомнадзором.

В ноябре 2023 года МВД России объявило Стоуна в розыск по уголовной статье. Позже Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в «содействии террористической деятельности с использованием служебного положения» (ч. 2 ст. 205.1 УК).

В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов пресс-секретаря Meta*. Включение в список Росфинмониторинга означает блокировку банковских счетов и приостановку их обслуживания.

*деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена