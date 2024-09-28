Жена экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), отбывающего наказание за призывы к экстремизму в ИК-5 Кирово-Чепецка (Кировская область), назвала «ложью» сообщения об ухудшении его здоровья. Ранее телеграм-канал Shot писал, что Стрелкову стало плохо в колонии — он якобы пожаловался на боли в сердце.

«Ничего мне неизвестно об этом. Это ложь. У меня нет никакой информации. Это неправда. Думаю, если бы что-то случилось, со мной или с адвокатами бы связались», — заявила супруга Стрелкова Мирослава Регинская NEWS.ru.

В своем телеграм-канале Регинская уточнила, что самочувствие у Стрелкова «не идеальное, но стабильное».

«У моего мужа, Игоря Стрелкова, по последней известной мне информации, нет критических проблем со здоровьем. <…> Ухудшений в состоянии нет. <…> Я обязательно сообщу, если в ситуации Игоря будут какие-либо изменения», — написала она.

По данным Shot, у Стрелкова якобы «все чаще» стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась отдышка и ранее начала отниматься рука. Сейчас его защита якобы настаивает на переводе заключенного в больничный стационар, поскольку ему необходима срочная операция на сердце.

Адвокат предполагает, что Стрелкову может потребоваться шунтирование или стентирование. Это станет понятно после полного обследования, которое в тюремных условиях невозможно, отмечает Shot.

Дело Игоря Стрелкова

Игорь Стрелков (Гиркин), который в 2014 году занимал пост министра обороны ДНР, 21 июля 2023 года был задержан в Москве по делу о публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для уголовного преследования экс-министра обороны ДНР стали его посты о ситуации в Крыму. Свою вину он не признал.

В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. Весной его адвокат Александр Молохов сообщил, что Стрелков выразил желание принять участие в военной операции, а одна из военных частей якобы готова заключить с ним контракт.

В июле Стрелков начал отбывать наказание в ИК-5 в Кирово-Чепецке Кировской области. Адвокат рассказал, что экс-министр обороны ДНР пошел работать в швейный цех, поскольку это «определенное отвлечение для человека», а также имеет значение для условно-досрочного освобождения.

В сентябре Shot писал, что защите удалось добиться для Стрелков замены лишения свободы на службу в зоне СВО. Однако адвокат экс-министра обороны ДНР Александр Молохов заявил RTVI, что информация о его подзащитном — лишь слухи, Мирослава Регинская назвала сообщение об отправке ее мужа на фронт фейком.