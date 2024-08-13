Российская Служба внешней разведки (СВР) считает, что США прорабатывают варианты замены действующего украинского президента Владимира Зеленского на «более управляемую» фигуру. Как утверждает пресс-бюро СВР, в качестве кандидата на президентский пост в Вашингтоне рассматривают экс-главу МВД Украины Арсена Авакова.

По данным СВР, как в Демократической, так и в Республиканской партии США растут сомнения в «целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи», которую получает Украина.

«Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины», — заявили в СВР (цитата по РИА Новости).

Как отметили в спецслужбе, США на этом фоне намерены «развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского», чтобы тот покинул пост.

По информации СВР, в качестве преемника действующего президента рассматривается Аваков, к преимуществам которого в США относят его связи «с украинскими националистическими формированиями» и контакты с лидерами стран Европы.

В Белом доме полагают, что смена украинского президента позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта, добавили в пресс-службе СВР.

Путин — о смене Зеленского

Президент России Владимир Путин в начале июня говорил, что США будут «терпеть» нынешнего президента Украины до весны 2025 года, а потом его сменят. По словам Путина, от Зеленского «избавятся» после того, как Вашингтон «заставит» руководство Украины понизить мобилизационный возраст до 18 лет.

«До начала следующего года как минимум его будут терпеть, а когда он все сделает, скажут «до свидания» и поменяют. Несколько кандидатов есть, насколько я понимаю», — сказал тогда Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Позднее в том же месяце он повторил, что на Зеленского «повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста». После этого его «поменяют» на нового президента, считает Путин. «Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года», — добавил российский лидер.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года, однако из-за военного положения новых президентских выборов в стране назначать не стали. Путин в связи с этим уже неоднократно подвергал сомнению легитимность Зеленского на посту главы государства.