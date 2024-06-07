Исполнительная власть на Украине утратила легитимность, «похоже, мы имеем дело с узурпацией власти». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция ведется на сайте площадки.

«Предварительный даже, беглый анализ законодательства Украины показывает, что исполнительные органы власти легитимность утратили», ― сказал Путин.

«Предварительный даже, беглый анализ законодательства Украины показывает, что исполнительные органы власти легитимность утратили», ― сказал Путин.

По его словам, в украинской конституции и законе о сути военного положения ничего не сказано о продлении полномочий президента.

«Я все-таки выпускник Петербургского университета, юридического факультета, и это очень важно, ― <…> если не сказано [в законе], значит этого нет. В Уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти. И, похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что переговоры в такой ситуации «все равно можно вести», поскольку, в соответствии с Конституцией Украины, полномочия президента могут перейти к спикеру Верховной Рады. «Так что, если есть желание вести переговоры, то можно найти, с кем вести», — отметил он.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук и министр юстиции Украины Денис Малюська заявили, что полномочия Зеленского продолжаются до избрания следующего президента страны.

Путин в конце мая заявил, что легитимность Зеленского на посту президента Украины закончилась. Позже он отметил, что «строго говоря», единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной Рады.