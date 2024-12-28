Служба внешней разведки (СВР) России обвинила США и Великобританию в подготовке террористических атак на российские военные базы в Сирии. Ведомство считает, что таким образом Вашингтон и Лондон планируют побудить Россию эвакуировать своих военных из этой страны.

По сообщению пресс-бюро СВР, США и Британия хотят «не допустить стабилизации обстановки» в Сирии, ставя «задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке». Они якобы полагают, что тем самым обеспечат свое «длительное доминирование в регионе», но таким планам мешает военное присутствие России в Сирии.

На этом фоне британские спецслужбы «разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии», а роль исполнителей отводится боевикам «Исламского государства»*, «освобожденным “новыми властями” из тюрем в последнее время», убеждены в СВР.

«По имеющимся данным, представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми команди­рами ИГИЛ* задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ», — сказано в заявлении ведомства.

По информации разведывательной службы, террористы уже по­лучили ударные БПЛА для выполнения этой «грязной работы». По версии СВР, американским и британским ВВС при этом дано указание продолжить нано­сить удары по позициям ИГ*, о чем боевиков заранее уведомляют, — это делается «в целях сокрытия причастности [Вашингтона и Лондона] к планируемым вылазкам игиловцев*».

«В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что подобные провокации побудят Россию к эвакуации своих военных из Сирии. Одновременно новые сирийские власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов», — добавили в пресс-бюро СВР.

Сирийские антиправительственные силы во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) с 27 ноября начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики взяли под контроль Дамаск и сообщили о падении правительства Асада, который, как стало известно позже, получил убежище в России.

На прошлой неделе делегация дипломатов из США впервые более чем за 10 лет посетила Дамаск, где провела переговоры с представителями новых властей Сирии, в том числе по вопросу исключения организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) из списка террористических. Об этом сообщали сирийская газета Al-Watan и агентство Bloomberg.

* организация признана в России террористической и запрещена