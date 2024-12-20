Делегация дипломатов из США впервые более чем за 10 лет посетила Дамаск, где провела переговоры с представителями новых властей Сирии, в том числе по вопросу исключения организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*(ХТШ) из списка террористических. Об этом сообщили сирийская газета Al-Watan и агентство Bloomberg.

«Американская делегация обсудила с новой сирийской администрацией вопрос снятия санкций с сирийского народа, включая акт «Цезаря»… А также исключение «Хайят Тахрир аш-Шам»* из списка террористических организаций», — пишет Al-Watan (цитата по РИА Новости).

В Госдепе США заявили, что американские дипломаты встретятся с «представителями гражданского общества, активистами, членами различных общин и другими представителями Сирии, которые расскажут об их видении будущего своей страны и о том, как США могут оказать им поддержку» (цитата по Bloomberg).

Согласно заявлению Госдепа, в ходе визита планируется «обсудить принципы переходного периода, одобренные США и региональными партнерами». Кроме того, американская сторона попытается получить информацию о судьбе пропавших на территории Сирии граждан США, включая журналиста Остина Тайса, исчезнувшего во время правления президента Башара Асада.

В делегацию дипломатов США вошли спецпосланник президента по делам заложников Роджер Карстенс, помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф и старший советник по делам Ближнего Востока Дэниел Рубинштейн.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на журналиста Axios Барака Равида сообщило, что американская сторона оценила встречу как «полезную и продуктивную».

Ранее в декабре с предложением исключить из российского списка террористических организаций группировку ХТШ* выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Руководитель региона считает, что необходимо не допустить эскалации в отношениях между Россией и новыми властями и предотвратить гуманитарную катастрофу в Сирии.

С 27 ноября сирийские антиправительственные силы во главе с группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали наступление на районы, находившиеся под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики вошли в Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

После свержения действующей власти силы в Сирии разделились, часть вооруженных группировок поддерживают Турция или США, на севере страны свои позиции пытаются укрепить курды, на юге — Израиль. Агентство Reuters отмечало, что самым влиятельным внешним игроком в Сирии теперь стоит считать именно Турцию.

Мухаммед аль-Башир, которого считают близким соратником лидера ХТШ*, 10 декабря объявил о своем назначении главой временного правительства, которое будет сформировано под его руководством.

* организация признана в России террористической и запрещена