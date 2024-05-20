Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвав требование прокурора МУС выдать ордер на его арест «скандальным» и пообещал, что это «не остановит» ни его самого, ни Израиль, пишет газета Haaretz.

На состоявшейся 20 мая сессии Кнессета Нетаньяху назвал ЦАХАЛ «самой моральной армией в мире», заверив, что она «сражается исключительно по нормам международного права». По словам израильского премьера, своими действиями МУС пытается «связать Израилю руки», лишив страну права на самозащиту.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал заявление прокурора МУС «более чем возмутительным»: по его словам, оно «показывает, до какой степени международная судебная система находится перед угрозой краха».

«Мы ожидаем, что все лидеры свободного мира прямо осудят этот шаг и решительно отвергнут его», — заявил Герцог, выразив возмущение «неприемлемой» попыткой прокурора МУС поставить в один ряд «демократически избранное правительство Израиля» и «жестоких террористов».

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц осудил «моральную слепоту» Международного уголовного суда, приравнявшего «лидеров страны, которые вступили в бой, чтобы защитить своих граждан», к «кровожадным террористам» радикальной группировки ХАМАС.

«Проводить параллели между лидерами демократической страны, решившей защитить себя от презренного террора, и лидерами кровожадной террористической организации — это глубокое искажение справедливости и вопиющее моральное банкротство», — заявил Ганц.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приравнял решение МУС к «нападению» на жертв октябрьской атаки боевиков ХАМАС на израильские приграничные территории. По его словам, «никакая сила в мире» не помешает Израилю вернуть своих заложников из сектора Газа и уничтожить ХАМАС.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид назвал требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху «катастрофой».

Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что обратился в палату предварительного судопроизводства с требованием выдать ордеры на арест Нетаньяху, главы Минобороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров движения ХАМАС по обвинениям в военных преступлениях.

По словам Хана, собранные и изученные доказательства позволяют предполагать, что Нетаньяху и Галант должны быть привлечены к ответственности за «военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Государства Палестина (в секторе Газа) по крайней мере с 8 октября 2023 года».

В заявлении Хана перечислены следующие преступления: умерщвление гражданского населения голодом, умышленное причинение тяжких страданий, серьезных телесных повреждений и/или вреда здоровью, умышленные убийства, умышленные атаки против гражданского населения и др.

Выданные МУС ордеры на арест обязывают каждое государство, которое ратифицировало Римский статут этого суда, арестовать обвиняемых на своей территории и передать их Гааге. Обжаловать международный ордер невозможно, но любая страна теоретически может уведомить МУС о том, что сама рассматривает то же самое дело.

Кроме того, прокурор МУС потребовал выдачи ордеров на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара, главы политбюро радикальной группировки Исмаила Хании и командира военного крыла организации Муххамада Дейфа.

Они, как говорится в заявлении Хана, должны быть привлечены к ответственности за «военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Израиля и Государства Палестина (в секторе Газа) как минимум с 7 октября 2023 года».

Среди преступлений, в которых прокурор МУС намерен обвинить лидеров ХАМАС, перечислены истребление, убийство, захват заложников, изнасилование, пытки и другие бесчеловечные действия, жестокое обращение и посягательство на человеческое достоинство.

Официальный представитель Организации освобождения Палестины Васель Абу Юсеф заявил, что запрос прокурора о выдаче ордеров на арест лидеров ХАМАС — это «путаница между жертвой и палачом». По его словам, ордеры должны быть выданы только на израильских чиновников.

Старший представитель ХАМАС Сами Абу Захри считает, что решение прокурора МУС «приравнивает жертву к палачу» и призывает Израиль продолжать «войну на истребление» в секторе Газа.

Еше в феврале Карим Хан заявлял, что МУС активно расследует преступления, предположительно совершенные в ходе войны Израиля с ХАМАС. Он также отмечал, что неоднократно призывал Израиль к соблюдению законов и обычаев войны, но так и не увидел «каких-либо заметных изменений в его поведении». Прокурор МУС обещал, что нарушители закона будут привлечены к ответственности.

Нетаньяху в ответ предупреждал, что выдача ордеров МУС на арест израильских чиновников и военных станет «историческим скандалом» и «преступлением на почве антисемитской ненависти». По его словам, «никакое решение, принятое в Гааге или где-то еще, не поколеблет решимости [Израиля] достичь всех целей войны», в числе которых «полная победа над ХАМАС».

Американское издание Axios в конце апреля утверждало, что Нетаньяху просил президента США Джо Байдена предотвратить выдачу ордеров МУС на арест израильских чиновников.