Ленинский районный суд Махачкалы назначил спортивному комментатору и блогеру Рамазану Рабаданову наказание в виде трех лет и двух месяцев условного лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей по делу о незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222 УК, ч. 1 ст. 222.1 УК). Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

Рабаданова задержали 6 ноября 2024 года. По версии следствия, силовики обнаружили у блогера гранату и патроны. Сам мужчина заявил, что боеприпасы ему были подброшены правоохранителями.

Хадулаев тогда предположил, что задержание Рабаданова было связано с тем, что он собирался выезжать за пределы региона на судебные процессы по делам участников антисемитских беспорядков в махачкалинском аэропорту осенью 2023 года.

После задержания комментатора его сын Заур Рабаданов, который находится в зоне проведения военной операции, записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Молодой человек, в частности, заявил, что его отца «задержали, подкинули ему гранату в куртку и забрали по беспределу».

«Владимир Владимирович, разберитесь, пожалуйста. Не допускайте произвола, беспредела. Если отец виноват, накажите его по закону. Конституцию никто не отменял. А вот эти методы 90-х, по беспределу… Такого быть не должно», — сказал Рабаданов-младший.

Несмотря на это обращение, 8 ноября мужчину поместили в СИЗО на два месяца, а по истечении срока ему изменили меру пресечения, отправив под домашний арест.

На момент задержания у Рабаданова в Instagram* было свыше 40 тысяч подписчиков, но сейчас его страница в соцсети недоступна. Во время одного из судебных заседаний блогер заявил, что «был бесполезен для Дагестана», извинился и пообещал удалить свои соцсети. После выхода из СИЗО он закрыл офис, откуда обычно вел трансляции, и продал оборудование студии.

Известность в Дагестане Рамазан Рабаданов получил ещё в середине 1990-х: он комментировал бои промоушена Rings, турниры по вольной борьбе, собачьи бои, а также озвучивал фильмы. Но широкую славу ему принесли опубликованные в сети фрагменты его эмоционального комментария к матчу сборной России против Нидерландов на чемпионате Европы 2008 года.

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