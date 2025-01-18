Сын экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей должен выплатить штраф за неявку по повестке в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на постановление о правонарушении.

Издание отмечает, что Порошенко должен был явиться в Печерский районный ТЦК в Киеве для уточнения данных, однако не сделал этого без уважительной причины. Теперь он обязан выплатить штраф в размере 25,5 тыс. гривен (около 60,7 тыс. рублей). Если Порошенко не оплатит штраф в течение 15 дней, то сумма удвоится.

Алексею Порошенко 39 лет. Он учился по специальности «международный бизнес» в Киевском национальном университете (КНУ) имени Тараса Шевченко, а также в Лондонской школе экономики и политических наук и международной бизнес-школе INSEAD.

На Украине Алексей Порошенко развивал политическую карьеру. В разные годы был депутатом Винницкого областного совета, работал в украинском генеральном консульстве в Шанхае и занимал пост советника в министерстве экономики Украины. Также он работал в корпорации «Рошен», основанной его отцом.

Украинское издание Telegraf утверждает, что в 2014 году Алексей Порошенко под другой фамилией пошел добровольцем на военную службу в Донбассе. Там он якобы занимал должность командира минометного расчета.

Однако еще до начала военной операции на Украине, по данным Telegraf, Алексей Порошенко уехал в Лондон, откуда не возвращался.

4 декабря 2024 года издание «Закон и бизнес» со ссылкой на источники в ВСУ сообщало, что на Украине Алексея Порошенко объявили в розыск, поскольку он дважды не явился в ТЦК. По данным собеседников издания, Порошенко получил повестки 4 сентября и 21 октября 2024 года, однако проигнорировал оба вызовова.

Алексей Порошенко имеет воинское звание лейтенанта запаса, отмечает «Закон и бизнес». Его неявка по повесткам является нарушением законодательства Украины, регулирующего мобилизационные процессы и обязательный воинский учет, подчеркнули в издании.