Пассажирский самолет Superjet 100, который потерпел крушение в Московской области, предварительно, не совершал обязательный облет после заводского технического обслуживания. Об этом ТАСС сообщили в авиационных кругах.

«По предварительным данным, самолет не совершил облет, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе», — пояснил источник.

Данные о полетах этого борта также отсутствуют в реестре воздушных судов. Согласно информации из открытых источников, предпоследний полет Superjet 100 выполнял 3 мая 2024 года.

Собеседник агентства отметил, что контрольный облет выполняет экипаж летчиков-испытателей. По его словам, такие пилоты «заточены» отмечать технические проблемы, которые после этого устраняются. Пилоты сносят свои замечания при обнаружении технических неисправностей, нестандартного поведения или сбоев.

«Линейный экипаж в таком случае может вовремя не распознать проблему, в отличие от экипажа облета. Вторые готовы к различному спектру ситуаций, первых просто не готовят к такому», — рассказал источник ТАСС.

Он также добавил, что существует перечень причин для проведения облета после техобслуживания, однако в некоторых случаях его совмещают с перегонкой самолета на другой аэродром.

12 июля в Коломенском районе Московской области разбился Sukhoi Superjet 100 — в результате погибли три члена экипажа. 13 июля правоохранительные органы сообщили, что нашли тела трех членов экипажа на месте падения самолета. Для их опознания потребуется генетическая экспертиза.

Пассажиров на борту не было, самолет выполнял тестовый полет после планового ремонта. В правоохранительных органах рассказали, что экипаж успел подать сигнал бедствия один раз, после чего борт исчез с радаров.

В качестве основной версии крушения назвался отказ двигателя, который мог произойти по техническим причинам. Также источник в авиационных службах говорил, что в качестве одной из рабочих гипотез рассматривается попадание птицы в двигатель лайнера. Другой источник считает, что причиной крушения мог стать критический отказ систем, связанный с работой бортовой электроники.

На следующий день, 13 июля, с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошло еще одно ЧП. Борт, летевший из Нижневартовска, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за отказа генератора. В Южной транспортной прокуратуре отметили, что эстренная посадка была необходима «в целях предупреждения негативных возможных последствий».