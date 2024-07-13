Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Нижневартовска, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Южной транспортной прокуратуры. Причиной стал отказ генератора. По данным телеграм-канала «112», на борту самолета находились 103 человека.

«Приземление прошло штатно в аэропорту назначения», — отметил собеседник агентства. В авиакомпании «Азимут» в разговоре с агентством также сообщили, что их борт благополучно сел в Минеральных Водах, но подробности не уточнили.

Издание RT писало, что экипаж подал запрос на аварийную посадку из-за отказа генератора за полчаса до приземления. Как отметили в прокуратуре, это была мера предосторожности. В разговоре с РБК ведомство объяснило, что экстренная посадка была необходима «в целях предупреждения негативных возможных последствий».

«Самолет приземлился благополучно в пункте назначения, где и должен был приземлиться. Были приняты меры предосторожности», — подчеркнули в Южной транспортной прокуратуре.

Накануне в Коломенском районе Московской области разбился другой Sukhoi Superjet 100 — в результате погибли три члена экипажа. 13 июля правоохранительные органы сообщили, что нашли тела трех членов экипажа на месте падения самолета. Для их опознания потребуется генетическая экспертиза.

Пассажиров на борту не было, самолет выполнял тестовый полет после планового ремонта. В правоохранительных органах рассказали, что экипаж успел подать сигнал бедствия один раз, после чего борт исчез с радаров.

В качестве основной версии крушения называют отказ двигателя, который мог произойти по техническим причинам. Также источник в авиационных службах заявил, что в качестве одной из рабочих гипотез рассматривается попадание птицы в двигатель лайнера. Другой источник считает, что причиной крушения мог стать критический отказ систем, связанный с работой бортовой электроники.

В связи с катастрофой Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Расследованием будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации, а также центральный аппарат СК.

«Следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ прибыли на место падения самолета в Московской области и уже приступили к работе», — рассказал собеседник ТАСС утром 13 июля.