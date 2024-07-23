Один человек погиб, пятеро пострадали в результате атаки беспилотников на паром в порту «Кавказ» Краснодарского края. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах со ссылкой на данные медицины катастроф.

Все пострадавшие и погибший ― граждане России, уточнил собеседник агентства. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал, что это члены экипажа и сотрудники порта.

В результате атаки украинских дронов возникло локальное возгорание без угрозы распространения огня, сообщил Кондратьев. Порт «Кавказ» обеспечивает паромную переправу в Крым через Керчь-Еникальский канал.

Утром 23 июля Минобороны России сообщило о ночном перехвате беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря. Утром во вторник движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто примерно на полчаса.

В конце мая в результате атаки беспилотников в Темрюкском районе загорелись три цистерны с нефтепродуктами на нефтебазе. Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука писал, что был поражен нефтяной терминал в порту «Кавказ».