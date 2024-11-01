После начала военной операции представители Запада, включая США, были уверены, что Украина проиграет, и, допуская, что украинского лидера Владимира Зеленского могут убить, попросили его записать видеозавещание. Об этом в проекте «USA-UA: Секретные файлы Белого дома» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мне прислал сообщение один человек, большой друг Украины, и когда я сказал, что я возвращаюсь [в Киев], он говорит: «Надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание — на всякий случай, пусть лежит», — сказал Кулеба.

Вице-президент США Камала Харрис, по его словам, была уверена, что Украина проиграет.

«Это была не только американская позиция, это была консолидированная позиция всех наших партнеров. Один человек, когда я был уже на пути домой, в Варшаве, позвонил и сказал: “Не уезжай, тебя там убьют. А ты будешь нужен. Твой голос будет нужен Украине для продолжения борьбы. Ты будешь ездить по миру поднимать страны в поддержку Украины”», — вспомнил бывший глава украинского МИД.

Кроме того, в документальном проекте утверждалось, что председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли просил главкома ВСУ Валерия Залужного показать план обороны, но тот отказался, так как боялся, что документ может в итоге получить Россия.

Также в проекте выступил журналист Саймон Шустер, автор биографии Зеленского. По его словам, вице-президент США Камала Харрис рекомендовала Зеленскому изучить возможность формирования правительства в изгнании, а также подумать над тем, чтобы подготовиться к переходу к партизанской войне.

Ранее Шустер в своей книге «Шоумен» заявлял, что предложение создать правительство в изгнании было сделано Украине уже за несколько дней до начала боевых действий. Действующий на тот момент секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал журналисту, что перед началом военной операции союзники Киева предупреждали, что страна будет «завоевана через четыре-пять дней», и «все политическое руководство [Украины] будет убито».

В книге Шустера отмечается также, что в первые месяцы после начала военной операции на Украине Зеленский и его команда укрывались в подземном бункере времен холодной войны. Условия там первое время были спартанскими, а Зеленский напоминал «ходячий труп» из-за недостатка солнечного света и сна, уточнял он.