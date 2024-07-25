Президент США Джо Байден в обращении к американскому народу заявил, что принял решение не баллотироваться на второй срок, чтобы сохранить демократию и передать эстафету молодому поколению.

«Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки — все это заслуживало второго срока. Но ничто, ничто не может помешать спасению нашей демократии — в том числе и личные амбиции. Поэтому я решил, что лучший способ двигаться вперед — передать эстафету новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию», — пояснил Байден.

Президент США отметил, что «сделал свой выбор и высказал свою позицию», комментируя предстоящие выборы. Он поблагодарил вице-президента Камалу Харрис.

«Она опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером и лидером нашей страны. Теперь выбор за вами», — отметил Байден.

Он также призвал граждан США объединиться, делая выбор «между движением вперед и назад».

21 июля Байден отказался от попыток переизбраться на второй президентский срок. Он призвал выдвинуть новым кандидатом от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. В своем письме глава государства выразил благодарность тем, кто «упорно работал» с целью его переизбрания, а также всему американскому народу «за веру и доверие».

23 июля Байден впервые появился на публике после появления слухов о его смерти, которые распространились в американской прессе вскоре после объявления о выходе главы государства из предвыборной гонки

Предположения о том, что Джо Байден, возможно, умер, первыми высказали ведущие телеканала Fox News Брет Байер и Дана Перино во время прямого эфира 22 июля.

Журналисты попросили Демократическую партию предоставить доказательства, что президент жив. Они обратили внимание, что после объявления Байдена о выходе из президентской гонки про него ничего не было слышно — и, более того, он так не выступил с официальным видеообращением.