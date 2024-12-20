В Москве и Московской области в новогоднюю ночь ожидается температура от 0°C до -5°C, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в северных регионах европейской части страны и в Западной Сибири ожидается от -5°C до -10°C, на Южном Урале и в Зауралье —от -15°C до -20°C, на юге России — от 0°C до +5°C.

Накануне 31 декабря и в первый январский день в Москве и Подмосковье температура будет держаться в пределах 0°C, прогнозирует синоптик. Снежный покров в столице, высота которого сейчас составляет от 17 до 28 см, уменьшится в два раза.

Тишковец отмечает, что прогнозы еще будут уточняться, но «вероятность теплого сценария преобладает».

«Это не означает, что зима начнет пробуксовывать и на этом чуть ли не закончится. Нет. Грядущий январь еще громко «выстрелит» и обильными снегопадами, и настоящими русскими морозами», — сказал синоптик.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что всю оставшуюся часть декабря в сточном регионе ожидается снег разной степени интенсивности. По ее словам, оттепели в ближайшее время не будет, но температура поднимется выше климатической нормы. В саму новогоднюю ночь столбики термометров могут опуститься до -10 °C, добавила она.

Позднякова предупредила, что более точный прогноз по поводу температуры воздуха на Новый год можно будет сделать за десять дней до праздника.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предположил, что новогодняя ночь для жителей Центральной России может стать «довольно теплой», но не оттепельной — от —1°C до —4°C, без дождя и скорее всего со слабым снегом.

Синоптик подчеркнул, что точные прогнозы пока строить рано.