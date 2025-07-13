Сотрудники МВД и ФСБ задержали начальника полиции аэропорта Нижнего Новгорода, сообщила 13 июля транспортная полиция Приволжского федерального округа (ПФО). Его подозревают в пособничестве нелегальной миграции.

По предварительным данным следствия, задержанный фигурант неоднократно «предпринимал действия по непривлечению к административной ответственности» иностранцев, которые нарушали миграционное законодательство России. Для этого подозреваемый «вступил в договорные отношения» с сотрудниками своего отдела полиции, а также привлек других сообщников.

Если обвинения подтвердятся, начальник отдела полиции и другие правоохранители, которые, предположительно, участвовали в сговоре, будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а все задержанные «понесут наказание в установленном законом порядке», отметили в транспортной полиции.

Правоохранители не называют имя задержанного начальника полиции нижегородского аэропорта. «Нижний. Сейчас» уточняет, что речь идет о подполковнике Намиге Мусаеве. Его заключили под стражу на два месяца.

По данным источника издания в силовых структурах, Мусаев организовал схему незаконной миграции — наладил канал, через который иностранцы за взятки попадали в Россию. Всего, как сообщает «Нижний. Сейчас», в нелегальной схеме были задействованы 12 сотрудников полицейского отдела аэропорта. Каждый из них отвечал за «конкретный участок работы»: от сбора взяток до выполнения незаконных указаний руководителя, пишет «МК в Нижнем Новгороде».

У Мусаева были «тесные связи» с азербайджанской диаспорой в регионе и, возможно, он «использовал это в своих интересах», передает «Нижний №1».

СК еще в начале июня сообщил о задержании группы полицейских, обвиняемых по делу о незаконной миграции. По версии следствия, в период с 2024 по 2025 год в аэропорту Нижнего Новгорода организованная группа находила иностранцев, которые нарушали миграционное законодательство, и за денежное вознаграждение разрешала выехать им из России без привлечения к административной ответственности.

В состав группы входили сотрудники транспортной полиции нижегородского аэропорта и жители региона. Их обвинили по ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции) и ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).